Новосибирцы вывезли 70 мешков мусора с берега Оби

Утром 21 мая в Новосибирске прошла акция «Чистый берег» — с километра берега в Первомайском районе вывезли порядка 70 мешков мусора.


Участники акции собрали около 70 мешков мусора с 1 км берега
Участники акции собрали около 70 мешков мусора с 1 км берега


На уборку в рамках акции «Чистый берег» вышли 20 рыбаков. «Также принимали участие местные рыбаки, кто сидел, рыбачил, — добавил организатор акции Эдуард Шаромов. — Но некоторые сказали, мол, мы не будем убирать, это не наша работа».


К акции подключились и рыбачившие на месте люди
К акции подключились и рыбачившие на месте люди


Участникам удалось собрать и вывезти около 70 мешков с мусором с участка берега протяженностью примерно 1 км в районе Матвеевки. По словам Эдуарда Шаромова, пока акция проводилась разово, но планируется, что она будет повторяться примерно раз в две недели.


Акция проходила на берегу Оби в Матвеевке, в Первомайском районе Новосибирска
Акция проходила на берегу Оби в Матвеевке, в Первомайском районе Новосибирска


Новосибирцы систематично борются с замусориванием берегов Оби: осенью прошлого года волонтеры собрали около 35 мешков мусора на протоке между Лесоперевалкой и Затоном.

Лиза Пичугина
Фото предоставлены Эдуардом Шаромовым

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