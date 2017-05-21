Новосибирцы вывезли 70 мешков мусора с берега Оби
Утром 21 мая в Новосибирске прошла акция «Чистый берег» — с километра берега в Первомайском районе вывезли порядка 70 мешков мусора.
На уборку в рамках акции «Чистый берег» вышли 20 рыбаков. «Также принимали участие местные рыбаки, кто сидел, рыбачил, — добавил организатор акции Эдуард Шаромов. — Но некоторые сказали, мол, мы не будем убирать, это не наша работа».
Участникам удалось собрать и вывезти около 70 мешков с мусором с участка берега протяженностью примерно 1 км в районе Матвеевки. По словам Эдуарда Шаромова, пока акция проводилась разово, но планируется, что она будет повторяться примерно раз в две недели.
Новосибирцы систематично борются с замусориванием берегов Оби: осенью прошлого года волонтеры собрали около 35 мешков мусора на протоке между Лесоперевалкой и Затоном.
Лиза Пичугина
Фото предоставлены Эдуардом Шаромовым