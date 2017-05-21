Новосибирцы вывезли 70 мешков мусора с берега Оби

Утром 21 мая в Новосибирске прошла акция «Чистый берег» — с километра берега в Первомайском районе вывезли порядка 70 мешков мусора.





Участники акции собрали около 70 мешков мусора с 1 км берега





На уборку в рамках акции «Чистый берег» вышли 20 рыбаков. «Также принимали участие местные рыбаки, кто сидел, рыбачил, — добавил организатор акции Эдуард Шаромов. — Но некоторые сказали, мол, мы не будем убирать, это не наша работа».







К акции подключились и рыбачившие на месте люди





Участникам удалось собрать и вывезти около 70 мешков с мусором с участка берега протяженностью примерно 1 км в районе Матвеевки. По словам Эдуарда Шаромова, пока акция проводилась разово, но планируется, что она будет повторяться примерно раз в две недели.







Акция проходила на берегу Оби в Матвеевке, в Первомайском районе Новосибирска





Новосибирцы систематично борются с замусориванием берегов Оби: осенью прошлого года волонтеры собрали около 35 мешков мусора на протоке между Лесоперевалкой и Затоном.

