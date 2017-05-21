Лобовое ДТП на трассе под Новосибирском: трое пострадавших и машины всмятку (фото)
Вечером 20 мая возле общежития в Бердске не смогли разъехаться автомобили Toyota Caldina и BMW 120i — три человека в результате оказались в больнице.
Лобовое столкновение недалеко от железнодорожного переезда в районе пересечения улиц Вокзальная и Спортивная. Как сообщает «АвтоБердск» со ссылкой на сотрудников бердской ГИБДД, ДТП произошло по вине BMW, который выехал на встречную полосу.
В автомобилях находились трое мужчин, которых не уберегли сработавшие подушки безопасности, пострадавших увезли на машине «скорой помощи». Измятые машины забрал эвакуатор.
Ранее на этой неделе в лобовом столкновении встретились три автомобиля, однако в аварии никто не пострадал.
Лиза Пичугина
Фото autoberdsk.ru
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