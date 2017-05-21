Лобовое ДТП на трассе под Новосибирском: трое пострадавших и машины всмятку (фото)

ДТП в Бердске

Вечером 20 мая возле общежития в Бердске не смогли разъехаться автомобили Toyota Caldina и BMW 120i — три человека в результате оказались в больнице.





Лобовое столкновение недалеко от железнодорожного переезда в районе пересечения улиц Вокзальная и Спортивная. Как сообщает «АвтоБердск» со ссылкой на сотрудников бердской ГИБДД, ДТП произошло по вине BMW, который выехал на встречную полосу.







В автомобилях находились трое мужчин, которых не уберегли сработавшие подушки безопасности, пострадавших увезли на машине «скорой помощи». Измятые машины забрал эвакуатор.







Ранее на этой неделе в лобовом столкновении встретились три автомобиля, однако в аварии никто не пострадал.







В лобовом столкновении встретились автомобили Toyota и BMW





Пострадавших от удара водителей и пассажиров увезли на прибывшей на место происшествия «скорой»





По данным ГИБДД, виновником аварии был водитель BMW



