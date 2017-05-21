Лобовое ДТП на трассе под Новосибирском: трое пострадавших и машины всмятку (фото)

ДТП в Бердске
ДТП в Бердске

Вечером 20 мая возле общежития в Бердске не смогли разъехаться автомобили Toyota Caldina и BMW 120i — три человека в результате оказались в больнице.


Лобовое столкновение недалеко от железнодорожного переезда в районе пересечения улиц Вокзальная и Спортивная. Как сообщает «АвтоБердск» со ссылкой на сотрудников бердской ГИБДД, ДТП произошло по вине BMW, который выехал на встречную полосу.


В автомобилях находились трое мужчин, которых не уберегли сработавшие подушки безопасности, пострадавших увезли на машине «скорой помощи». Измятые машины забрал эвакуатор.


Ранее на этой неделе в лобовом столкновении встретились три автомобиля, однако в аварии никто не пострадал.


В лобовом столкновении встретились автомобили Toyota и BMW
В лобовом столкновении встретились автомобили Toyota и BMW


Пострадавших от удара водителей и пассажиров увезли на прибывшей на место происшествия «скорой» 
Пострадавших от удара водителей и пассажиров увезли на прибывшей на место происшествия «скорой» 


По данным ГИБДД, виновником аварии был водитель BMW
По данным ГИБДД, виновником аварии был водитель BMW


Лиза Пичугина
Фото autoberdsk.ru

Прочтений: 7397
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено