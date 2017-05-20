Футбол: «Сибирь» завершила сезон в шаге от вылета из национальной лиги

ФК «Сибирь» в заключительном матче сезона переиграл московский «Спартак-2»
ФК «Сибирь» в заключительном матче сезона переиграл московский «Спартак-2»

Сегодня, 20 мая, ФК «Сибирь» в заключительном матче сезона переиграл московский «Спартак-2» со счетом 2:1. Это позволило новосибирской команде занять в итоговой таблице 15-е место и остаться в ФНЛ на следующий сезон. 


«Перед заключительным туром за выживание боролись целых семь команд, которые должны были выявить четырех неудачников. Наиболее сложная ситуация сложилась после заключительных матчей в трио «Балтика» – «Сибирь» – «Луч-Энергия»», – сообщает пресс-служба ФНЛ.


Каждая из команд набрала по 42 очка, одержав при этом по 9 побед. Все очные встречи клубов завершились вничью и принесли каждой команде по 4 очка. Однако по разнице мячей в этих встречах в итоге в зоне вылета оказалась «Луч-Энергия» из Владивостока. Вместе с ней ФНЛ покинули «Мордовия», «Сокол», «Спартак-Нальчик» и «Нефтехимик».


Встреча закончилась со счетом 2:1
Встреча закончилась со счетом 2:1


Также сегодня ФК «Сибирь» объявил, что 41-летний защитник Томаш Выходил завершает карьеру. Выходил выступал за «Сибирь» с 2005 года. Всего футболист провел за «Сибирь» более 300 матчей. Томаш Выходил решил стать тренером и будет учиться в Академии тренерского мастерства РФС.

Еще одна новосибирская «Сибирь» – хоккейная команда – завершила этот сезон на 9-й строчке турнирной таблицы восточной конференции КХЛ. Таким образом, клуб остался без серии плей-офф впервые с 2012 года.

Ксения Евдокимова 
Фото fc-sibir.ru 

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