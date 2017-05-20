Пьяный и разозленный новосибирец голыми руками разбил автомобиль жены

Сегодня днем жительница Новосибирска не впустила пьяного мужа домой, на что он разозлился и голыми руками разбил ее автомобиль.

Судя по красным пятнам на машине, мужчина разбил не только автомобиль жене, но и руки себе





«Это случилось примерно в 15:00. На машине ездила только жена. Точнее возила детей. Купили они машину месяц назад», - уточнила корреспонденту НГС.НОВОСТИ соседка этой пары, пожелавшая остаться неназванной.





Инцидент этот произошел в Ленинском районе на ул. Киевская, 26. Как уточнили в пресс-службе областной полиции, вызов на пульт диспетчера с этого адреса пришел от местных жителей. Прибывшие на место полицейские обнаружили разбитую машину Mazda Familia и нетрезвого 47-летнего мужчину, который оказался, как заметили в полиции, сожителем владелицы машины.







В полиции заметили, что женщина попросила их провести со своим мужчиной только профилактическую беседу. Однако по итогам проверки, которая сейчас проводится, может быть возбуждено уголовное дело.



Полиция пока разбирается с заявлением женщины и еще не решено, что будет с ее агрессивным мужем

Другой новосибирец 26-летний Артем Данилов в июне 2016 года из-за ревности повредил «Тойоту» своей девушки – прыгал на капоте, поцарапал багажник, разбил электротабло в салоне, после чего пытался сжечь автомобиль. Артем также убил собаку своей подруги – западно-сибирскую лайку. За все это в марте 2017 года он получил 2 года и 2 месяца условно.

