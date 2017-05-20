Жительница Новосибирска поздравила мужа с днем рождения в образе нелюбимой им Аллы Пугачевой

Образ Аллы Пугачевой, подготовленный Еленой, в Первомайском парке узнавали и обычные прохожие
Образ Аллы Пугачевой, подготовленный Еленой, в Первомайском парке узнавали и обычные прохожие

Сегодня жительница Новосибирска Елена Фотокова необычно поздравила своего мужа Сергея с днем рождения — в образе нелюбимой им певицы Аллы Пугачевой.


«Я стараюсь всегда какую-то креативную изюминку придумать, как-то удивить, порадовать человека. В этом году вот пришла такая мысль. Ну и был человек, который мне все это помог организовать — постижер профессиональный. Мы с ним долго думали, кого сделать. И Ангелу Меркель рассматривали и другие личности. Но решили остановится на Пугачевой — этот образ всем понятен. Хотя я сама, как и муж, особой любви к ее творчеству не питаю. Но и ничего против не имею», — с улыбкой рассказала Елена, уточнив, что муж остался подарком доволен.


Она добавила, что попросила мужа погулять с 2-летним ребенком в Первомайском сквере, а сама в это время преобразовалась в образ Пугачевой, взяла 25 роз и пошла к ним навстречу. Муж, как заметила Елена, узнал ее только по голосу, а ребенок не узнал вообще и постоянно убегал.

 

Двухлетний ребенок отказывался признавать свою мать и все время убегал от нее
Двухлетний ребенок отказывался признавать свою мать и все время убегал от нее


На грим, пояснила Елена Фотокова, ушло 3 часа, а на все — вместе с платьем, работой постижера, фотографа и цветами, она потратила 15 тыс. руб. В прошлом году Елена устроила на день рождения своему мужу танцевальное мини-шоу, в котором три кошки не могли поделить сидящего между ними именинника.


Знакомы Елена и Сергей уже 14 лет, а в официальном браке 5 лет.


Массово жительницы Новосибирска переодевались в медсестер, военных, морячек и других, когда поздравляли коллег-мужчин с 23 февраля.

Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова

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