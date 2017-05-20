Новосибирский осьминог предсказал победу хоккеистов России в полуфинале с Канадой

Осьминог Борис новосибирского дельфинария предсказал победу российской сборной над Канадой в полуфинале чемпионата мира по хоккею
Осьминог Борис новосибирского дельфинария предсказал победу российской сборной над Канадой в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Осьминог Борис новосибирского дельфинария предсказал победу сборной России над канадцами в полуфинале чемпионата мира по хоккею, который пройдет сегодня в 16:15 по московскому времени.


«Это был наш гигантский осьминог Дофлейна по имени Борис. Мы положили в банки по раку, и осьминог выбрал банку с российским флагом. После того, как он выбрал банку с изображением триколора, он всеми своими щупальцами обвил эту банку и уснул рядом с ней. А рака, который лежал в банке с изображением кленового листа, он не ел долгое время», — рассказал специалист по связям с общественностью Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк.


Антон уточнил, что это было первое предсказание Бориса, а вообще он довольно ленивый и все время спит.


Осьминогом Дофлейна Борисом центр «Дельфиния» обзавелся в конце 2016 года.



Илья Калинин
Фото и видео предоставлено центром «Дельфиния»

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