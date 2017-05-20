В Новосибирске на месяц ограничат движение транспорта

С 21 мая по 21 июня в Новосибирске введут новые ограничения на движение автотранспорта
С 21 мая по 21 июня в Новосибирске введут новые ограничения на движение автотранспорта

В Новосибирске с 21 мая по 21 июня на некоторых улицах будет введено ограничение движения транспорта.


Как сообщает пресс-служба мэрии, это случится на участках Октябрьской магистрали и ул. Серебренниковской. Проезжая часть будет сужена по Октябрьской магистрали на пересечении с ул. Серебренниковской по четной стороне — на 12 м, по нечетной — на 7 м, а по ул. Серебренниковской на пересечении с Октябрьской магистралью — на 6 м.


Также ограничивается движение на участках ул. Салтыкова-Щедрина и пр. Димитрова: проезжая часть пр. Димитрова на пересечении с ул. Салтыкова-Щедрина будет сужена на 3,5 м. Движение по ул. Салтыкова-Щедрина на пересечении с пр. Димитрова будет закрыто.

Ограничения связаны с проведением АО «ТеплоЭнергоСтрой» земляных работ при капитальном ремонте тепловой камеры.

С 19 мая по 31 мая ограничено движение по ул. Советской в районе дома № 52, проезжая часть сужена на 4,5 м. Это связано с проведением АО «СИБЭКО» аварийных работ по ремонту теплотрассы.


Еще одно сужение дороги — на 1,5 м, связанное с проведением АО «СИБЭКО» аварийных работ, случилось 17 мая в районе ул. Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Эти работы планируется завершить 29 мая.

Илья Калинин
Фото из архива НГС.НОВОСТИ

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