Полиция задержала объявленного в розыск ударившего прохожего ножом в шею

Мужчина, ударивший прохожего ножом в шею, был задержан через пару-тройку часов после объявления в розыск

Полиция задержала объявленного сегодня в розыск мужчину, ударившего ножом в шею прохожего во время возникшего конфликта.





«Нашли его сегодня где-то в районе 13:00. Сейчас с ним работают полицейские, устанавливают: кто, что, как... Граждане были очень активные, но, к сожалению, не успели помочь. Мужчина был найден [через несколько часов после объявления розыска] в результате оперативных мероприятий», — сообщили в пресс-службе областной полиции.







Как сообщалось полицией ранее, 18 мая около 21:00 у дома по ул. Забалуева неизвестный мужчина в ходе возникшего конфликта ударил прохожего в шею ножом. Подозреваемому в преступлении на вид 45–55 лет, он плотного телосложения, с короткими волосами или совсем без волос. Одет был в синюю бейсболку, темно-синюю ветровку с капюшоном и синие джинсы.





Потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии. Детали и мотивы преступления, уточнили в полиции, будут известны к понедельнику.





Кстати, 1 мая НГС.НОВОСТИ сообщали о неадекватном 62-летнем мужчине, который бегал с ножом за подростками.