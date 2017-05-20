В Первомайском сквере начали проверять на ВИЧ и раздавать презервативы

Сегодня экспресс-тест на ВИЧ проходит в Первомайском сквере с 12:00 до 18:00
Сегодня экспресс-тест на ВИЧ проходит в Первомайском сквере с 12:00 до 18:00

В Первомайском сквере начали проверять всех желающих на ВИЧ и раздавать презервативы. 


«Сегодняшний экспресс-тест на ВИЧ мы проводим в рамках всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" до 18:00. Завтра будем работать на площади возле ГПНТБ с 12:00 до 17:00. С понедельника переходим в режим обычного графика, который размещен у нас на сайте: проверки будут проходить примерно четыре раза в месяц», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ завотделения профилактики ГИКБ № 1 «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» Елена Пудова и добавила, что еще одно внеплановое тестирование пройдет в Заельцовском парке 27 мая на мероприятии «Кино на траве».


Для исследования изо рта берется слюна — тест готов через 15–20 минут
Для исследования изо рта берется слюна — тест готов через 15–20 минут


За первые 2 часа работы врачей в Первомайском сквере проверилось около 50 человек
За первые 2 часа работы врачей в Первомайском сквере проверилось около 50 человек


У желающих пройти тест берется слюна изо рта. Результат становится известен через 15–20 минут. Прошедшие экспресс-тест могут бесплатно взять презервативы.


Все желающие могли взять презервативы легендарного Армавирского завода резиновых изделий
Все желающие могли взять презервативы легендарного Армавирского завода резиновых изделий


За первых 2 часа работы врачей в Первомайском сквере проверилось около 50 человек разного возраста, были даже дамы в районе 60 лет. Наличие ВИЧ, уточнила Елена Пудова, не обнаружили пока ни у кого.


Кстати, вчера НГС.НОВОСТИ рассказали, что накануне за день работы такого мобильного пункта экспресс-диагностики ВИЧ вирус был выявлен у 12 человек.

Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова

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