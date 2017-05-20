Коченевский НПЗ начал делать битум

Коченевский НПЗ в рамках модернизации будет выпускать дизельное топливо и битум

Компания ООО «ВПК-Ойл» запустила производство битума на принадлежащем ей Коченевском НПЗ.







«Товарное производство запущено в начале мая. Официальное мероприятие, посвященное запуску производства, запланировано на середину июня, когда завершатся работы по благоустройству территории», — цитирует «Интерфакс» заместителя губернатора региона Сергея Семку.







Как сообщали НГС.НОВОСТИ в ноябре 2016 года, «ВПК-Ойл» заключил с Сибирским банком Сбербанка инвестиционное соглашение, предусматривающее открытие кредитной линии на 3,15 млрд руб., за счет чего предполагалось профинансировать 70 % первого этапа модернизации НПЗ.







В рамках данного этапа, сообщает «Интерфакс», планируется производство 80 тыс. тонн битумов и 300 тыс. тонн дизтоплива в год. Срок кредитования — 10 лет, стоимость ресурсов не уточнялась.







По информации на официальном сайте компании, нефтеперерабатывающий завод «ВПК-Ойл» работает в Коченевском районе с 2006 года.