На Кировском озере запустили сотни горящих фонариков





Вчера вечером на Кировском озере (котлован на Юго-Западном жилмассиве) выпустили на воду сотни водных фонариков.





Запуск прошел в рамках двухдневного фестиваля водных фонариков, который проводится в Новосибирске уже не в первый раз.



















Фестиваль начался на озере в Ленинском районе по адресу ул. Связистов, 113 в пятницу 19 мая. С 20:00 до 21:00 желающие могли приобрести водные фонарики, которые стоили 200 руб. или 300 за пару разных — куб и лотос. В группе соцсети «ВКонтакте» организаторы сообщили, что можно приходить со своими фонариками, но их конструкция должна соответствовать пожарной безопасности — не загореться. Организаторы пообещали очистить озеро от мусора после завершения фестиваля.



















По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, пришедших на озеро людей было от 600 до 800 человек. Около 22:00 собравшиеся, загадав желания, выпустили фонарики на воду. Многие — по два. Правда, из-за непогоды фонарики не выплывали на середину озера — их прибивало ветром к берегу.









В прошлом году водные фонарики запускали на реке Обь в районе парка «Городское начало».