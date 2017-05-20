На Кировском озере запустили сотни горящих фонариков

На Кировском озере запустили сотни горящих фонариков (фото)


Вчера вечером на Кировском озере (котлован на Юго-Западном жилмассиве) выпустили на воду сотни водных фонариков.


Запуск прошел в рамках двухдневного фестиваля водных фонариков, который проводится в Новосибирске уже не в первый раз.


На Кировском озере запустили сотни горящих фонариков (фото)


На Кировском озере запустили сотни горящих фонариков (фото)


На Кировском озере запустили сотни горящих фонариков (фото)


Фестиваль начался на озере в Ленинском районе по адресу ул. Связистов, 113 в пятницу 19 мая. С 20:00 до 21:00 желающие могли приобрести водные фонарики, которые стоили 200 руб. или 300 за пару разных — куб и лотос. В группе соцсети «ВКонтакте» организаторы сообщили, что можно приходить со своими фонариками, но их конструкция должна соответствовать пожарной безопасности — не загореться. Организаторы пообещали очистить озеро от мусора после завершения фестиваля.


На Кировском озере запустили сотни горящих фонариков (фото)


На Кировском озере запустили сотни горящих фонариков (фото)


На Кировском озере запустили сотни горящих фонариков (фото)


По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, пришедших на озеро людей было от 600 до 800 человек. Около 22:00 собравшиеся, загадав желания, выпустили фонарики на воду. Многие — по два. Правда, из-за непогоды фонарики не выплывали на середину озера — их прибивало ветром к берегу.


На Кировском озере запустили сотни горящих фонариков (фото)


В прошлом году водные фонарики запускали на реке Обь в районе парка «Городское начало».

Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова

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