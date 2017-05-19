Находчивая женщина притворилась своей матерью, чтобы не платить по кредиту

Приставы пришли к должнице домой, но столкнулись с обманом

В Новосибирске судебные приставы разоблачили женщину с долгом по кредиту, которая пыталась выдать себя за собственную мать.







Жительница Новосибирска задолжала по кредиту 30 тыс. руб. «Деньги дама брала на покупку бытовой техники, однако расценила заем как подарок и ни разу не производила выплаты», - сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.







Когда сотрудники отдела судебных приставов по Калининскому району Новосибирска пришли к неплательщице домой, то дверь им открыла женщина, которая представилась матерью должницы.







«На резонное требование предоставить документы, женщина сразу же начала повышать голос, кричать, что у нее нет никаких документов, и чтобы должностные лица искали дочь, а ее оставили в покое. Судебный пристав-исполнитель спросила даму, какого она года рождения, зная дату рождения неплательщицы. Ответ последовал сразу: 1958-го, что всего на 10 лет больше возраста должницы», - описали ситуацию в службе судебных приставов.





Судебный пристав поинтересовался, как же его собеседница могла родить дочь в 10 лет. Женщина ответила ему, что «так получилось, такие нравы были». Так приставы поняли, что перед ними сама должница.







«После этого судебные приставы приступили к описи имущества неплательщицы, чему она начала активно препятствовать, хватая бытовую технику и перекладывая ее в другие комнаты», – рассказали в службе судебных приставов.







В ведомстве добавили, что судебные приставы были вынуждены вызвать полицию. Это не только позволило им спокойно арестовать имущество, но и заставило должницу наконец предъявить паспорт. В итоге на нее составили протокол по ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве). Если в течение 10 дней после ареста имущества женщина не расплатится по кредиту, то ее вещи продадут, чтобы погасить этот долг.





Приставам из Новосибирской области нередко приходится сталкиваться с ситуациями, когда должники пытаются выдать себя за других людей. Например, за лучших друзей — именно такую линию поведения выбрал для себя должник по алиментам из Баганского района.