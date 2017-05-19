Локоть и Городецкий показали в Кёльне проект новой хоккейной арены

Проект новой ледовой арены, которую власти планируют построить на левом берегу Оби в районе метромоста

Сегодня, 19 мая, в Кёльне состоялась презентация заявки Новосибирска на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.





С презентацией заявки на конгрессе Международной федерации хоккея выступили губернатор НСО Владимир Городецкий, председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







«Мы, так сказать, демонстрировали согласие всех властей на проведение чемпионата в 2023 году у нас в Сибири. Был показан фильм, было выступление Владимира Филипповича [Городецкого], его благосклонно прослушали <…> Многие снимали на телефоны, многие в электронном виде взяли презентацию, чтобы повнимательнее изучить», — сообщил НГС.НОВОСТИ Анатолий Локоть по телефону из Кёльна.







Как напомнил Анатолий Локоть, решение о том, где именно пройдет молодежный чемпионат мира 2023 года, Международная федерация хоккея планирует принять только в следующем году. Кроме Новосибирска о своем желании стать хозяевами чемпионата заявили Финляндия, США и Канада, которая достаточно часто принимает у себя соревнования по хоккею мирового уровня.





«Как я могу судить по тем рассуждениям, которые были в кулуарах, это вопрос организационно-политический. Проводить все время чемпионаты в Новом Свете Европа считает неправильным. Так или иначе, Европа будет настаивать на том, чтобы здесь, в одной из стран Европы, был [молодежный] чемпионат проведен. Россия в этом отношении достаточно солидно выглядит, и у Новосибирска, мне кажется, есть шансы», — заявил Анатолий Локоть.







По его словам, новосибирская делегация ощутила доброжелательное отношение главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля и большую поддержку президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, к авторитету которого прислушиваются спортивные чиновники из других стран.







«Пока решение перенесено на следующий год. Как это будет, что будет… Но, во всяком случае, презентацию показали только мы. Ни канадцы, ни Соединенные Штаты, ни Финляндия презентацию не показали, они только заявили о своем желании [стать хозяевами молодежного чемпионата]», — отметил мэр Новосибирска.







По словам Анатолия Локтя, чтобы принять молодежный чемпионат мира 2023 года, Новосибирск должен не только построить новую ледовую арену на берегу Оби. Также нужно решить вопросы безопасности, информационной поддержки, создать доброжелательную атмосферу, подготовить инфраструктуру, чтобы город смог принять наплыв туристов.







Анатолий Локоть добавил, что не планирует задерживаться в Европе, чтобы посмотреть завтрашний полуфинал чемпионата мира по хоккею, в котором будет участвовать российская сборная.







«Мы все-таки здесь не для того, чтобы смотреть в качестве зрителей чемпионат. Завтра мы уже возвращаемся, завтрашний день — это путь домой. Предполагаю в воскресенье утром уже быть в Новосибирске на работе», — сказал Анатолий Локоть.