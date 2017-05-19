Долги по зарплате в регионе достигли 117 миллионов

59,6 млн руб. своим работникам задолжали предприятия строительной отрасли
59,6 млн руб. своим работникам задолжали предприятия строительной отрасли

К началу мая предприятия Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате в 117,5 млн руб., самыми неплатежеспособными оказались работодатели из строительной отрасли.


За последний месяц — с 1 апреля по 1 мая — зарплатные долги в регионе выросли на 11,8 %.


«Своевременно не получили заработную плату 2,8 тыс. человек. В среднем на одного работника приходилось по 41 266 руб. невыплаченной заработной платы», — сообщили в Новосибирскстате.


Статистики уточняют, что 55,3 млн руб. из общей суммы долга работодатели не выплатили новосибирцам, которые уволились в прошлом году или раньше.


«Из общей суммы задолженности 59,6 млн руб. (50,7 %) приходится на строительство, 49 млн руб. (41,7 %) — на обрабатывающие производства и 4,8 млн руб. (4,1 %) — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки», — подсчитали в Новосибирскстате.


Лидерами по долгам оказались ООО «МСУ-78», ОАО «Сибтрубопроводстрой», ОАО «ЛДСК» и ЗАО «Завод ПСК». «На долю этих предприятий приходится 91,7 % общей суммы задолженности», — сообщает служба статистики.


В начале мая в центре крупного скандала оказалось новосибирское ООО «Стройсервисмеханизация»: его 30-летний работник забрался на стрелу башенного крана на ул. Вилюйской из-за задержек зарплаты — спуститься вниз его несколько часов уговаривали спасатели. 

Ольга Хмелевская
Фото Владимира Трефилова (РИА Новости)

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