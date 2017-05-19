Новосибирское метро попало в новый клип The Prodigy

Скриншот из видео с официального канала The Prodigy
Скриншот из видео с официального канала The Prodigy

Легендарная группа The Prodigy 18 мая опубликовала на своем официальном канале в YouTube клип «Their Law» («Live in Russia»), в котором показала виды Новосибирска.


Композиция «Their Law» впервые вышла в 1994 году в альбоме группы «Music for the Jilted Generation». Эту песню и другие хиты The Prodigy исполняли во время российского тура в ноябре 2016 года, который группа начала в Новосибирске


Клип начинается с видов Новосибирска, которые чередуются с кадрами, снятыми в Екатеринбурге — второго пункта группы в российском туре прошлого года. В частности, в клипе хорошо видны Новосибирский театр оперы и балета, театр «Глобус» (на его фоне работает снегоуборочная техника), подземный переход под пр/ Димитрова, железнодорожные пути у вокзала Новосибирск-Главный и надпись «Новосибирск» на панно у спуске на платформу станции метро «Площадь Гарина-Михайловского».


Клип Prodigy с видами Новосибирска


Живое выступление, которое следует за видами российских городов, судя по одежде членов коллектива — Максима Реалити и Кита Флинта, было снято не в Новосибирске. Тем не менее концерт в ЛДС «Сибирь» 2 ноября был очень похож на тот, который показан в клипе. 


На момент написания новости клип группы на YouTube посмотрели примерно 56 тыс. раз.


Западные звезды снимают Новосибирск не в первый раз. В ноябре 2016 года группа Placebo выпустила документальный фильм «Placebo: Alt.Russia», где также рассказывали про Новосибирск. В частности, рокеров интересовал конструктивизм на улицах города. 

Наталья Гредина
Скриншот с официального канала The Prodigy на youtube.com
Видео с официального канала The Prodigy на youtube.com

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