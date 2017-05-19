Военные летчики прилетели в Новосибирск за новой партией Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34

Новосибирский авиазавод им. Чкалова готовится передать российским военным первую в этом году партию из 4 фронтовых бомбардировщиков Су-34.


«Для приемки самолетов на Новосибирск прибыла группа военных летчиков. Сегодня-завтра они выполнят контрольный облет самолетов с аэродрома Новосибирского авиационного завода, входящего в авиационную холдинговую компанию "Сухой". Затем, ориентировочно в понедельник-вторник, состоится официальная церемония передачи Су-34 заказчику», — сообщило сегодня, 19 мая, «Интерфакс-АВН» со ссылкой на собственный источник.


Источник уточнил, что на следующей неделе эти самолеты полетят в одну из авиачастей Восточного военного округа.


Су-34 создан для поражения как наземных, так и водных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также этот самолет может уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.


Два месяца назад во время своего визита на Новосибирский авиазавод им. Чкалова заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил, что всего в 2017 году предприятие должно передать Воздушно-космическим силам России 16 истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые зарекомендовали себя «с самой лучшей стороны в сирийском конфликте».

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено пресс-службой компании «Сухой»

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