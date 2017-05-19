Пожарные отправились тушить огонь на проспекте Димитрова

Пр. Димитрова





Вечером 19 мая пожарные в Новосибирске выехали тушить пожар на пр. Димитрова.







Фотографию с дымом в редакцию НГС после 17:00 прислала читательница, она сообщила, что дым идет из здания рядом с перекрестком ул. Революции и пр. Димитрова.





В пресс-службе ГУ МЧС по НСО добавили, что спасатели выехали на вызов по адресу пр. Димитрова, 4 в 16:59.





Дополнение: после публикации в МЧС добавили, что на площади 10 кв. м горел мусор — его потушили.





Пр. Димитрова



