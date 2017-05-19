Пожарные отправились тушить огонь на проспекте Димитрова

Пр. Димитрова
Пр. Димитрова


Вечером 19 мая пожарные в Новосибирске выехали тушить пожар на пр. Димитрова.


Фотографию с дымом в редакцию НГС после 17:00 прислала читательница, она сообщила, что дым идет из здания рядом с перекрестком ул. Революции и пр. Димитрова.


В пресс-службе ГУ МЧС по НСО добавили, что спасатели выехали на вызов по адресу пр. Димитрова, 4 в 16:59.


Дополнение: после публикации в МЧС добавили, что на площади 10 кв. м горел мусор — его потушили.


Пр. Димитрова
Пр. Димитрова


Елена Громкова
Фото читательницы НГС

Прочтений: 4857
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено