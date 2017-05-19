21-летнюю студентку признали самой красивой театралкой Новосибирска

Победительница фотоконкурса Юлия Плёнкина

Новосибирский театр «Глобус» подвел итоги фотоконкурса красоты среди зрительниц: его победительница Юлия Плёнкина получила в подарок профессиональную фотосессию.





Подведение итогов конкурса состоялось 18 мая после спектакля «Девочки из календаря». Судя по количеству фотографий, опубликованных на сайте театра, на победу претендовали более 70 участниц.







«Самой красивой зрительницей по версии артистов "Глобуса" стала Юлия Плёнкина. Победительница получила в качестве приза профессиональную фотосессию от студии "717". 2-е место досталось Маргарите Смирновой — она получит пригласительные билеты в "Глобус"», — сообщили в театре.







Как рассказала победительница конкурса Юлия Плёнкина в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте», ей 21 год и она заканчивает Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Параллельно девушка работает моделью, режиссером-постановщиком fashion-мероприятий и преподавателем в школе моделей.





«О конкурсе не знала до прихода в театр на спектакль "Макулатура" 10 мая. Перед началом спектакля ко мне подошел молодой человек, рассказал о конкурсе и пригласил поучаствовать. Я, не думая, согласилась и, как видно, не зря», — рассказала девушка.





Обладательница 2-го приза — 23-летняя Маргарита Смирнова — работает администратором реалити-квеста «выХод». Как и в предыдущем случае, участницей конкурса девушка стала совершенно случайно.







«Пошла со своим молодым человеком на спектакль "Отель двух миров" с участием моего хорошего знакомого и друга актера театра "Глобус" Максима Гуралевича, и ко мне подошла девушка и предложила поучаствовать. Я не очень поняла тогда, что именно за конкурс, но, увидев камеру, решила поучаствовать, так как я с детства занимаюсь в модельной сфере. Также очень люблю мир театра. Сейчас занимаюсь в театральной студии актрисы театра "Глобус" Светланы Галкиной. Поэтому театр — это, можно сказать, моя стихия!» — пояснила Маргарита Смирнова в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.





Маргарита Смирнова





Фотоконкурс среди зрительниц театра «Глобус» стартовал 25 апреля. Как ранее сообщали в «Глобусе», красоту конкурсанток оценивали актеры-мужчины из труппы театра.





Новосибирские женщины любят участвовать в конкурсах красоты. Например, сейчас полтора десятка красавиц из Новосибирска борются за право попасть на обложку мужского журнала MAXIM — голосование за участниц конкурса продлится до 20 мая.