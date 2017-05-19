Власти решили восстановить популярный пляж на левом берегу Оби

Пляж в «Бугринской роще»

Пляж в «Бугринской роще» в Кировском районе Новосибирска планируют открыть в этом году.





«Уже на протяжении 3 лет власти, депутаты и сам парк культуры "Бугринская роща" пытаются привести в надлежащее состояние пляж. Там были установлены ногомойники, душевые кабины, уже несколько лет там работает кемпинговая зона, биотуалеты», — рассказали НГС.НОВОСТИ 19 мая в администрации Кировского района.







До строительства Бугринского моста пляж был очень популярен. «То место, которое при строительстве моста было отведено для купания — возле лодочной станции, не может быть пляжем по технике безопасности, поскольку есть опасность, что суда и катера станции может снести на купающихся. Там останется прогулочная зона», — пояснил и.о. директора парка «Бугринская роща» Игорь Долозов (его слова приводит фонд «Общее дело», члены которого вместе с администрацией Кировского района и городскими депутатами обсуждали вопрос развития пляжа на левом берегу Оби).





По словам Долозова, на новом пляже уже оборудовали беседки, места для пикников, спасательную станцию, медпункт, прокат велосипедов. Новый пляж пока не принят комиссией, но обозначен как место для купания в перечне городских пляжей и должен открыться уже в этом сезоне, добавили в фонде «Общее дело».







Кроме того, сама Бугринская роща, т.е. лесной массив за парком, будет передан МКУ «Горзеленхоз», который будет ухаживать за лесом.







В администрации Кировского района добавили, что 20 мая пройдет очередной этап акции «Мой! Новосибирск»: с 10:00 до 13:00 жителей приглашают убрать пляжную и прибрежную зоны Оби.





Недавно новосибирские власти назвали самые опасные для купания места в Новосибирске.