Власти назвали размер сборов за отдых на Алтае

Санаторий в городе-курорте Белокуриха

Губернатор Алтайского края Александр Карлин оценил величину курортного сбора для туристов, отдыхающих в этом регионе.







Карлин прокомментировал законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», который 6 мая одобрило Правительство РФ и отправило в Госдуму.





«Нам потребуется, с одной стороны, обеспечить сбор с отдыхающих, с другой — не сделать цену слишком тяжелой для потребителя услуги.





Я думаю, что 30–50 руб. с человека в сутки не отпугнут нашего желанного гостя. За 10 суток пребывания турист потратит в виде курортного сбора в Алтайском крае 300 руб., за 15 — 450 руб.





Это приведет к незначительному удорожанию путевки», — цитирует Карлина пресс-служба администрации Алтайского края.





Губернатор Александр Карлин для примера посчитал, что курортный сбор с учетом 5,5 тыс. мест постоянного размещения в Белокурихе принесет бюджету этого города несколько десятков миллионов в год.





«На эти деньги будут создавать детские площадки, спортивные сооружения вокруг курортов и другие объекты для отдыхающих. Вместе с тем благоустройством Белокурихи и других курортных мест мы будем заниматься вне зависимости от того, будет принят этот закон или нет», — подчеркнул Александр Карлин.





Идею ввести курортный сбор в нескольких регионах страны в октябре 2016 года выдвинул министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.