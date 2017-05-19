У тысячи новосибирцев с начала года нашли страшный вирус

Заместитель министра здравоохранения НСО Ярослав Фролов и главный инфекционист области Лариса Позднякова на открытии поликлиники для новосибирцев с ВИЧ 14 октября 2016 года
Заместитель министра здравоохранения НСО Ярослав Фролов и главный инфекционист области Лариса Позднякова на открытии поликлиники для новосибирцев с ВИЧ 14 октября 2016 года

Минздрав Новосибирской области раскрыл новые цифры по растущей заболеваемости ВИЧ, а также прокомментировал уличные акции возмущенных пациентов.


На сегодня в Новосибирской области официально зарегистрировано 34 тыс. человек, заболевших ВИЧ, рассказала 19 мая в правительстве НСО главный инфекционист региона Лариса Позднякова. Таким образом, с начала года число заболевших ВИЧ выросло на 1 тыс. человек — по словам заместителя министра здравоохранения Ярослава Фролова, это связано именно с выявляемостью.


Специалисты напомнили, что с 15 по 21 мая в НСО проходит всероссийская акция, посвященная Международному дню памяти жертв СПИДа. На акции работал ВИЧ-мобиль, где можно было пройти экспресс-тесты на выявление вируса: у метро «Площадь Маркса», ТЦ «Голден Парк», ТЦ «Радуга» и т.д.


«Мы продолжаем, к сожалению, выявлять положительные результаты — только за вчерашний день было выявлено 12 положительных результатов при охвате вчера 194 человека», — сообщил Ярослав Фролов.


В первой половине дня пятницы, 19 мая, мобильный пункт экспресс-диагностики ВИЧ работал в НГУ, а с 13:00 до 19:00 он установлен на пл. Ленина. Завтра, 20 мая, он будет работать в Первомайском сквере (с 11:00 до 18:00), 21 мая — на пл. Пименова вместе с всероссийским полумарафоном «Забег» (с 13:00 до 17:00).


Ярослав Фролов и Лариса Позднякова также ответили на вопрос корреспондента НГС.НОВОСТИ, как минздрав относится к последним акциям пациентов с ВИЧ — одиночным пикетам в центре города и флешмобу у здания поликлиники.


Очередь у поликлиники Центра СПИД утром 16 мая 2017 года 
Очередь у поликлиники Центра СПИД утром 16 мая 2017 года 

«То, что сегодня ажиотация существует — я считаю, что она искусственно поддерживается. Пришли на территорию препараты — и естественно, что люди пришли за этими препаратами. Поэтому это определенная нагрузка.


Мы должны работать в диалоге, а не ставить кому-то палки в колеса, обвинениями взаимными перекидываться. Мы никому не отказываем в помощи, нет никаких случаев хамства или какого-то там плохого отношения к пациентам», — высказалась главный инфекционист НСО.


Заместитель министра подтвердил, что поднятый на флешмобе вопрос очередей действительно существует, но подчеркнул, что очередь создается именно утром. А после обеда, по его данным, попасть к врачам можно спокойно.


«Да, с очередностью ситуация непростая. Учитывая то, что мощность Центра СПИД, который может в течение рабочего времени принять с 8:00 до 20:00 до 250 человек — основная нагрузка сосредоточена в утренние часы. Не надо концентрироваться на утренних часах», — призвал Ярослав Фролов.

Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой (1), автора (2)

Прочтений: 5784
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено