У тысячи новосибирцев с начала года нашли страшный вирус

Заместитель министра здравоохранения НСО Ярослав Фролов и главный инфекционист области Лариса Позднякова на открытии поликлиники для новосибирцев с ВИЧ 14 октября 2016 года

Минздрав Новосибирской области раскрыл новые цифры по растущей заболеваемости ВИЧ, а также прокомментировал уличные акции возмущенных пациентов.





На сегодня в Новосибирской области официально зарегистрировано 34 тыс. человек, заболевших ВИЧ, рассказала 19 мая в правительстве НСО главный инфекционист региона Лариса Позднякова. Таким образом, с начала года число заболевших ВИЧ выросло на 1 тыс. человек — по словам заместителя министра здравоохранения Ярослава Фролова, это связано именно с выявляемостью.







Специалисты напомнили, что с 15 по 21 мая в НСО проходит всероссийская акция, посвященная Международному дню памяти жертв СПИДа. На акции работал ВИЧ-мобиль, где можно было пройти экспресс-тесты на выявление вируса: у метро «Площадь Маркса», ТЦ «Голден Парк», ТЦ «Радуга» и т.д.







«Мы продолжаем, к сожалению, выявлять положительные результаты — только за вчерашний день было выявлено 12 положительных результатов при охвате вчера 194 человека», — сообщил Ярослав Фролов.





В первой половине дня пятницы, 19 мая, мобильный пункт экспресс-диагностики ВИЧ работал в НГУ, а с 13:00 до 19:00 он установлен на пл. Ленина. Завтра, 20 мая, он будет работать в Первомайском сквере (с 11:00 до 18:00), 21 мая — на пл. Пименова вместе с всероссийским полумарафоном «Забег» (с 13:00 до 17:00).





Ярослав Фролов и Лариса Позднякова также ответили на вопрос корреспондента НГС.НОВОСТИ, как минздрав относится к последним акциям пациентов с ВИЧ — одиночным пикетам в центре города и флешмобу у здания поликлиники.







Очередь у поликлиники Центра СПИД утром 16 мая 2017 года

«То, что сегодня ажиотация существует — я считаю, что она искусственно поддерживается. Пришли на территорию препараты — и естественно, что люди пришли за этими препаратами. Поэтому это определенная нагрузка.





Мы должны работать в диалоге, а не ставить кому-то палки в колеса, обвинениями взаимными перекидываться. Мы никому не отказываем в помощи, нет никаких случаев хамства или какого-то там плохого отношения к пациентам», — высказалась главный инфекционист НСО.





Заместитель министра подтвердил, что поднятый на флешмобе вопрос очередей действительно существует, но подчеркнул, что очередь создается именно утром. А после обеда, по его данным, попасть к врачам можно спокойно.





«Да, с очередностью ситуация непростая. Учитывая то, что мощность Центра СПИД, который может в течение рабочего времени принять с 8:00 до 20:00 до 250 человек — основная нагрузка сосредоточена в утренние часы. Не надо концентрироваться на утренних часах», — призвал Ярослав Фролов.