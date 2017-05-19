Забивший из-под земли фонтан поднялся до 7-го этажа

Струи фонтана достигали 7-го этажа

В пятницу, 19 мая, в первой половине дня новосибирцы заметили фонтан, бьющий из-под земли на пр. Дзержинского в районе ДК им. Чкалова.





По наблюдениям очевидцев, струи воды поднимались на высоту 7-го этажа.







Как пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе АО «СИБЭКО», фонтан забил в 11:35 во время гидравлических испытаний, которые проводят теплоэнергетики. Через 3–4 минуты специалисты снизили давление воды на этом участке, а к 12:15 полностью его отключили.











НГС.НОВОСТИ разыскивают очевидцев случившегося. Если вы тоже видели этот фонтан, присылайте ваши фотографии и видео в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».





Это уже не первый случай за последние дни, когда из-под земли внезапно начинают бить струи воды. 17 мая водой залило перекресток ул. Мичурина и Фрунзе. А 18 мая фонтан вырвался из колодца во дворе многоэтажки недалеко от «Ауры».