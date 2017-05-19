«Горэлектротранспорт» возьмет в кредит 200 миллионов на зарплату и погашение долгов

ГЭТ потребовался кредит на 200 млн руб.
ГЭТ потребовался кредит на 200 млн руб.

Новосибирское предприятие МКП «Горэлектротранспорт» (ГЭТ), занимающееся перевозками на городских троллейбусах и трамваях, берет кредит на 200 млн руб. — деньги пойдут на погашение долгов и выплату зарплат сотрудникам.


Информация о проведении электронного аукциона опубликована на сайте zakupki.gov.ru. В документации указано, что МКП «Горэлектротранспорт» потребовался 3-летний кредит в размере 200 млн руб. Начальная цена контракта, т.е. проценты, которые будет получать кредитор в течение срока кредитования, составляют 79 млн руб. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 29 мая.


Как уточнили НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии, кредитные деньги «планируется направить на пополнение оборотных средств предприятия, предназначенных на выплату заработной платы работникам, задолженности по налогам и сборам».


Напомним, недавно руководитель предприятия Евгений Жиратков отчитался об итогах работы МКП «Горэлектротранспорт», которому нужны сотни миллионов, чтобы продолжить работу.

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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