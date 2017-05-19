Новосибирский стилист постриг девушку огнем из газовой горелки

Стилист Виталий Аллахвердян (на заднем плане)
Стилист Виталий Аллахвердян (на заднем плане)

Известный новосибирский стилист Виталий Аллахвердян постриг посетителей бара огнем, а одну девушку при этом подвесил за волосы к потолку. 


Необычную стрижку стилист показал вечером 18 мая в новосибирском баре Mishkin & Mishkin. 


«Впервые я попробовал подстричь огнем всего 3 дня назад. Изучили весь интернет — вроде бы, до нас никто в мире так не делал. Ничего страшного не случилось. Та модель, на ком пробовал первый раз, цела. Только сильно пахло горелыми волосами. <…> Вообще девушки гораздо легче соглашаются на такую необычную стрижку, а вот парни боятся. Один даже в руках кружку с водой держал во время всего процесса», — рассказал НГС.НОВОСТИ Виталий Аллахвердян. Стилист назвал свой метод стрижки своеобразным ответом Даниилу Истомину, который в апреле прославился стрижкой с помощью топора — сюжет об этом показывали даже на американском телевидении.

Девушку, согласившуюся на стрижку огнем, подвесили к крюку, вмонтированному в потолок
Девушку, согласившуюся на стрижку огнем, подвесили к крюку, вмонтированному в потолок


Около полуночи в ресторан вошли девушки в эпатажных нарядах из модельного агентства MissNsk, выступил фокусник, то ли поедающий, то ли, наоборот, изрыгающий бритвенные лезвия, а супруга Виталия Аллахвердяна спела песню на стихи Есенина.


Перед началом шоу Виталий Аллахвердян приготовил газовую горелку, надел на левую руку перчатку и начал огнем обрабатывать голову уже подвешенной за волосы к потолку девушки. После сожжения части волос, что сопровождалось довольно жутким запахом, девушку сняли, и «стрижка» продолжилась. В конце процедуры Виталий Аллахвердян освежил прическу девушки водой. После основной стрижки стилист «подравнял» огнем прически еще одной девушке и выступавшему в начале программы фокуснику. 



Илья Калинин
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