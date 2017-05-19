Председатель облсуда заработала за год больше 5 миллионов

Римма Шатовкина 
Римма Шатовкина 

Председатель Новосибирского облсуда Римма Шатовкина за год заметно увеличила доход, заработав больше 5 млн руб. 


Сведения о доходах опубликованы на сайте облсуда. Председатель суда Римма Шатовкина заработала за прошлый год 5 млн 377 тыс. руб. В прошлом году доход Риммы Шатовкиной составил 4 млн 659 тыс. руб. 


Ей принадлежат автомобиль Infiniti 2012 года выпуска и квартира площадью 96 кв. м, следует из декларации на сайте облсуда. На праве общей долевой собственности председатель облсуда также владеет парковкой размером 6,3 кв. м.


Заместитель председателя суда Юрий Дронь заработал меньше — 3 млн 799 тыс. руб. Он владеет квартирой площадью 75 кв. м, также на праве собственности совместно с супругой ему принадлежит автомобиль Lexus RS-300, резиновая моторная лодка «Гладиатор» и гараж. 


Два других заместителя председателя суда — Светлана Сажнева и Татьяна Рытикова — заработали за прошлый год 4 млн 49 тыс. и 3 млн 59 тыс. руб. соответственно. 


Совместно с супругом Сажнева владеет земельным участком площадью 775 кв. м, долями в двух квартирах и автомобилем Hyundai Elantra.


Татьяне Рытиковой принадлежат квартира площадью 92 кв. м и автомобиль Hyundai Solaris. На праве долевой собственности она владеет гаражом площадью 188,5 кв. м. 


Также на этой неделе о доходах отчитались члены избирательной комиссии Новосибирской области. Председатель избиркома Ольга Благо заработала в прошлом году 15,3 млн руб. 

Ольга Власова
Фото www.54fsin.su   

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