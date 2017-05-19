Сотня школьников стала пионерами на площади Ленина

Школьников приняли в пионеры на пл. Ленина
Школьников приняли в пионеры на пл. Ленина


На пл. Ленина в Новосибирске прошла церемония посвящения в пионеры — сотне школьников повязали на шею красные галстуки. 


Ученики нескольких школ готовятся вступить в пионеры
Ученики нескольких школ готовятся вступить в пионеры


Торжественная линейка, посвященная 95-летию Пионерской организации, прошла днем 19 мая перед оперным театром на пл. Ленина. 


Торжественная линейка, посвященная 95-летию пионерского движения
Торжественная линейка, посвященная 95-летию пионерского движения


Перед тем как вступить в ряды пионеров, школьники выслушали напутственную речь депутатов городского совета и стихи старших товарищей. 


Школьники слушают напутствия депутатов
Школьники слушают напутствия депутатов


Всего в церемонии приняли участие больше 100 учеников из нескольких школ Новосибирска. 


Торжественная линейка на пл. Ленина 19 мая
Торжественная линейка на пл. Ленина 19 мая


«Дорогие ребята, я хочу, чтобы сегодняшний день запомнился вам на всю жизнь. Вы вступаете в пионерскую организацию, которая имеет 95-летнюю историю», — обратился к школьникам заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов.


Ренат Сулейманов
Ренат Сулейманов


Сулейманов напомнил о традициях Пионерской организации и тимуровском движении. 


Пионеры читают стихи на торжественной линейке
Пионеры читают стихи на торжественной линейке


«Я желаю, чтобы все вы хорошо учились, дружили, чтобы вы любили нашу Родину и чтобы вы росли достойными гражданами нашей великой страны», — пожелал депутат.


Школьники вступают в пионеры
Школьники вступают в пионеры


В завершение линейки депутаты повязали школьникам алые галстуки.


19 мая исполнилось 95 лет пионерскому движению
19 мая исполнилось 95 лет пионерскому движению


Также присутствующие хором спели песню «Взвейтесь кострами, синие ночи» и отдали салют. 


Школьников приняли в пионеры на пл. Ленина
Школьников приняли в пионеры на пл. Ленина


В пионеры берут не всех — узнать, достойны ли вы красного галстука, можно, ответив на вопросы теста на НГС.НОВОСТИ

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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