Сотня школьников стала пионерами на площади Ленина

Школьников приняли в пионеры на пл. Ленина





На пл. Ленина в Новосибирске прошла церемония посвящения в пионеры — сотне школьников повязали на шею красные галстуки.







Ученики нескольких школ готовятся вступить в пионеры





Торжественная линейка, посвященная 95-летию Пионерской организации, прошла днем 19 мая перед оперным театром на пл. Ленина.





Торжественная линейка, посвященная 95-летию пионерского движения





Перед тем как вступить в ряды пионеров, школьники выслушали напутственную речь депутатов городского совета и стихи старших товарищей.





Школьники слушают напутствия депутатов





Всего в церемонии приняли участие больше 100 учеников из нескольких школ Новосибирска.







Торжественная линейка на пл. Ленина 19 мая





«Дорогие ребята, я хочу, чтобы сегодняшний день запомнился вам на всю жизнь. Вы вступаете в пионерскую организацию, которая имеет 95-летнюю историю», — обратился к школьникам заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов.





Ренат Сулейманов





Сулейманов напомнил о традициях Пионерской организации и тимуровском движении.





Пионеры читают стихи на торжественной линейке





«Я желаю, чтобы все вы хорошо учились, дружили, чтобы вы любили нашу Родину и чтобы вы росли достойными гражданами нашей великой страны», — пожелал депутат.







Школьники вступают в пионеры





В завершение линейки депутаты повязали школьникам алые галстуки.





19 мая исполнилось 95 лет пионерскому движению





Также присутствующие хором спели песню «Взвейтесь кострами, синие ночи» и отдали салют.







Школьников приняли в пионеры на пл. Ленина





В пионеры берут не всех — узнать, достойны ли вы красного галстука, можно, ответив на вопросы теста на НГС.НОВОСТИ.