Сотня школьников стала пионерами на площади Ленина
На пл. Ленина в Новосибирске прошла церемония посвящения в пионеры — сотне школьников повязали на шею красные галстуки.
Торжественная линейка, посвященная 95-летию Пионерской организации, прошла днем 19 мая перед оперным театром на пл. Ленина.
Перед тем как вступить в ряды пионеров, школьники выслушали напутственную речь депутатов городского совета и стихи старших товарищей.
Всего в церемонии приняли участие больше 100 учеников из нескольких школ Новосибирска.
«Дорогие ребята, я хочу, чтобы сегодняшний день запомнился вам на всю жизнь. Вы вступаете в пионерскую организацию, которая имеет 95-летнюю историю», — обратился к школьникам заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов.
Сулейманов напомнил о традициях Пионерской организации и тимуровском движении.
«Я желаю, чтобы все вы хорошо учились, дружили, чтобы вы любили нашу Родину и чтобы вы росли достойными гражданами нашей великой страны», — пожелал депутат.
В завершение линейки депутаты повязали школьникам алые галстуки.
Также присутствующие хором спели песню «Взвейтесь кострами, синие ночи» и отдали салют.
В пионеры берут не всех — узнать, достойны ли вы красного галстука, можно, ответив на вопросы теста на НГС.НОВОСТИ.
Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова