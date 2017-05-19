Под Новосибирском заказали школу за полмиллиарда

Стоимость новой школы оценивают почти в полмиллиарда





Министерство строительства НСО заказало строительство школы на 825 мест в Оби.







Начальную стоимость школы оценили в 462,4 млн руб., аукцион завершится 9 июня 2016 года. «Срок окончания выполнения работ, до истечения которого должен быть передан результат работ, — 01.03.2019 года», — говорится в документах госзакупки.





Власти хотят построить школу в южной части Оби между ул. Геодезическая и трассой Обь – Новосибирск. Судя по чертежам, приложенным к документации, у школы будет два здания — одно двухэтажное, другое трехэтажное с дополнительным цокольным этажом. Два здания будет соединять крытый переход.







Схема новой школы в Оби





В феврале 2017 года власти заказали школу за 499 млн руб. в Новосибирске на углу ул. Первомайская и Героев Революции рядом с микрорайоном «Весенний».