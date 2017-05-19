Звездный артист рассказал о съемках фильма «Танцовщик» в Новосибирске

Сергей Полунин на сцене НОВАТа
Сергей Полунин на сцене НОВАТа

В Новосибирске прошла премьера документального фильма «Танцовщик» — всемирно известный артист балета Сергей Полунин рассказал о том, как проходили съемки эпизодов фильма в Новосибирске.


Перед встречей со зрителями в кинотеатре «Победа» Полунин ответил на вопросы журналистов и, в частности, рассказал об одном из эпизодов фильма, снятом в Новосибирске.


«Когда соглашался на съемки в Новосибирске, я хотел показать, что в Новосибирске красиво, хорошие люди, театр. Кода мы здесь снимали, я попросил, чтобы пошел снег. В сентябре снимали. Мне говорили, что за 30 лет не видели, чтобы в сентябре шел снег. И как раз в день съемок он пошел. Мы ходили с Игорем Зеленским часов 7, уже пошли спать… В 3 часа ночи снег пошел, и я позвонил, чтобы все вернулись», — рассказал Сергей Полунин. — Мой прадед был из Сибири. Может, поэтому я чувствую какую-то связь. Очень приятно, всегда чувствовал себя лучше всего, когда приезжал в эту часть страны».


В начале 2016 года в новосибирских СМИ проходила информация о том, что Сергей Полунин был нанят НОВАТом на сезон. Согласно контракту, он должен был выступить в 9 спектаклях. «У меня не было идеи, что я буду на сезон оставаться, — комментирует артист. — Мне было интересно станцевать спектакль, я отметил Новый год здесь. Была ошибка, возможно, что я что-то подписал».


Сергей Полунин в кинотеатре «Победа»
Сергей Полунин в кинотеатре «Победа»


По словам артиста балета, в настоящее время он не работает над новыми спектаклями НОВАТа. При этом


Сергей Полунин не исключает возможности, что новосибирские зрители еще смогут увидеть его на сцене новосибирского театра. «Станцую обязательно», — пообещал Полунин.


Накануне вечером, 18 мая, в кинотеатре «Победа» прошел премьерный показ фильма «Танцовщик». Работа режиссера-документалиста Стива Кантора посвящена творчеству и личности Сергея Полунина. В 19 лет он стал самым молодым премьером лондонского королевского театра Ковент-Гарден. Через три года танцор внезапно покидает лондонский театр и уезжают в Россию. В 2012 году артист становится премьером Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и постоянным приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета.


«Танцовщик» — не единственный фильм в биографии Полунина. Он участвовал в съемках шпионского триллера «Красный воробей» режиссера Френсиса Лоуренса, который должен выйти в прокат осенью 2017 года. Сергей Полунин сыграл одну из ролей в детективе «Убийство в Восточном экспрессе», снятого сэром Кеннетом Брана по одноименной повести Агаты Кристи.

«Я не учился на киноактера, но мне пришлось адаптироваться очень быстро. Я снимался с легендарными людьми: Уиллем Дефо, Джонни Деппом, Мишель Пфайффер, Пенелопой Крус. Я не верил, что я там тоже нахожусь, но это мне позволило учиться у лучших. Было необычное состояние, сказочное. Кино — я бы не сказал, что это работа, это игра, ощущаешь себя ребенком», — делится своими впечатлениями Полунин.


О приезде в Новосибирск Сергея Полунина НГС.НОВОСТИ сообщали накануне.

Анна Чернышова
Фото Виктора Дмитриева (1), из паблика кинотеатра «Победа» в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/kinopobeda (2)

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