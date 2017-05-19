В новосибирском ТЦ появились муляжи еды, неотличимые от настоящей
На 1-м этаже торгового комплекса «Сан Сити» появилась стойка с образцами блюд из корейского кафе Chingu — муляжи сделаны из пластика и практически неотличимы от настоящей еды.
Муляжи блюд стоят в небольшой стеклянной этажерке и выглядят так, как будто эти комплекты только что вынесли с кухни. Днем 19 мая их заметил корреспондент НГС.НОВОСТИ.
Кроме супов, горячего и закусок на подносах лежат палочки для еды, вилки и т.д. Внешне блюда выглядят очень похожими на настоящие — разве что немного неестественно блестят. Настоящие блюда теряют такой блеск уже через несколько минут после сервировки.
Как пояснила НГС.НОВОСТИ директор сети Chingu Ирина Бя, муляжи блюд были заказаны в Южной Корее, где такого рода наглядная реклама пользуется популярностью уже давно. По ее словам, стойка с образцами блюд установлена только в точке сети в «Сан Сити». «В "Ройял Парке" (где расположена первая точка сети. — С.С.) нас и так уже хорошо знают, а на новом месте приходится позаботиться о том, чтобы люди поднялись с 1-го этажа на 4-й», — призналась Ирина Бя.
Пластиковые муляжи готовых блюд и свежих продуктов первоначально начали делать в Японии. В этой стране пластиковые копии уже более 20 лет используются как обязательный инструмент для привлечения внимания в заведениях, расположенных на оживленных улицах, в переходах и в торговых центрах. Как правило, такие муляжи одновременно играют роль наглядного меню.
Появление муляжей готовых блюд в Chingu — это первый известный случай «визуализации меню» в Новосибирске. Однако само по себе изображение еды в рекламных целях тоже довольно популярно — самым известным примером такого рода можно считать так называемый «Памятник колбасе», который был снесен в прошлом году в Кировском районе города.
Стас Соколов
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