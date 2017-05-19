В новосибирском ТЦ появились муляжи еды, неотличимые от настоящей

Муляжи блюд заказали в Южной Корее

На 1-м этаже торгового комплекса «Сан Сити» появилась стойка с образцами блюд из корейского кафе Chingu — муляжи сделаны из пластика и практически неотличимы от настоящей еды.







Муляжи блюд стоят в небольшой стеклянной этажерке и выглядят так, как будто эти комплекты только что вынесли с кухни. Днем 19 мая их заметил корреспондент НГС.НОВОСТИ.





Кроме супов, горячего и закусок на подносах лежат палочки для еды, вилки и т.д. Внешне блюда выглядят очень похожими на настоящие — разве что немного неестественно блестят. Настоящие блюда теряют такой блеск уже через несколько минут после сервировки.







От настоящей еды муляжи отличаются разве что неестественно ярким блеском





Как пояснила НГС.НОВОСТИ директор сети Chingu Ирина Бя, муляжи блюд были заказаны в Южной Корее, где такого рода наглядная реклама пользуется популярностью уже давно. По ее словам, стойка с образцами блюд установлена только в точке сети в «Сан Сити». «В "Ройял Парке" (где расположена первая точка сети. — С.С.) нас и так уже хорошо знают, а на новом месте приходится позаботиться о том, чтобы люди поднялись с 1-го этажа на 4-й», — призналась Ирина Бя.







Использовать пластиковые муляжи блюд для визуализации меню придумали японские рестораторы более 20 лет назад





Пластиковые муляжи готовых блюд и свежих продуктов первоначально начали делать в Японии. В этой стране пластиковые копии уже более 20 лет используются как обязательный инструмент для привлечения внимания в заведениях, расположенных на оживленных улицах, в переходах и в торговых центрах. Как правило, такие муляжи одновременно играют роль наглядного меню.





Появление муляжей готовых блюд в Chingu — это первый известный случай «визуализации меню» в Новосибирске. Однако само по себе изображение еды в рекламных целях тоже довольно популярно — самым известным примером такого рода можно считать так называемый «Памятник колбасе», который был снесен в прошлом году в Кировском районе города.