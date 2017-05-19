Центр Новосибирска перекроют для крестного хода

Пасхальный крестный ход по Красному проспекту
Пасхальный крестный ход по Красному проспекту

Департамент транспорта мэрии Новосибирска рассказал, какие дороги перекроют для традиционного крестного хода в День славянской письменности, 21 мая.


Традиционный крестный ход пройдет в воскресенье с 12:00 до 14:00. В нем примут участие священнослужители, учащиеся православных гимназий, богословского института, общественники и творческие коллективы, прихожане, жители Новосибирска и области.


Шествие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, будет проходить от Вознесенского кафедрального собора по ул. Советской, Гоголя и Красному проспекту до часовни во имя Святого Николая Чудотворца. Там состоится краткий молебен, после чего крестный ход пройдет по Красному проспекту и ул. Советской до собора Александра Невского.


Перекрытия во время крестного хода
Перекрытия во время крестного хода


Во время крестного хода будут временно перекрыты дороги в центре Новосибирска.


С 11:00 до 12:40 перекроют движение по ул. Советской от ул. Достоевского до ул. Крылова.

С 12:00 до 12:40 — по ул. Гоголя от ул. Челюскинцев до Красного проспекта.

С 12:00 до 13:00 нельзя будет проехать по четной стороне Красного проспекта от ул. Достоевского до ул. Чаплыгина, по Октябрьской магистрали от Красного проспекта до ул. Кирова, а также по нечетной стороне ул. Кирова от Октябрьской магистрали до Восхода.

С 12:00 до 14:00 закрывается движение по нечетной стороне Красного проспекта от ул. Достоевского до ул. Колыванской,

а с 13:00 до 14:00 — по четной стороне Красного проспекта от ул. Чаплыгина до ул. Колыванской и по ул. Советской от Красного проспекта до ул. Спартака.


Справка: День славянской письменности и культуры связан с прославлением святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Новосибирск впервые отмечал День славянской письменности и культуры в 1994 году. В этот день для города стало традиционным проведение крестного хода, книжных выставок, концертов.


Кроме того, 21 мая в городе перекроют движение по Октябрьской магистрали и ул. Кирова: там будет проходить первый всероссийский полумарафон «Забег».

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова, фрагмент справочника 2ГИС

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