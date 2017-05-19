Снегоплавильная станция отсудила 72 миллиона за прошлогодний снег

Снегоплавильная станция на ул. Широкой

Компания «Строй-Сервис», управляющая снегоплавильной станцией, отсудила у дорожников 72 млн руб. долга за переработку более 60 тыс. самосвалов снега.





В базе «Электронное правосудие» опубликован текст решения по иску ООО «Строй-Сервис» к Дорожно-эксплуатационному учреждению (ДЭУ) № 1 и департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, принятый Арбитражным судом НСО 17 мая. Согласно тексту решения суда, компания «Строй-Сервис» просила взыскать с ответчиков 72 млн руб. долга.





В тексте решения указано, что 26 февраля 2015 года ДЭУ № 1 и «Строй-Сервис» заключили муниципальный контракт, по которому компания обязалась до 31 декабря 2016 года утилизировать 800 тыс. куб. м снега с дорог города за 141,3 млн руб.





Ранее представитель снегоплавильной станции на ул. Широкой говорил НГС.НОВОСТИ, что 10 тыс. куб. м снега могут перевезти почти 800 самосвалов.





Таким образом долг возник из-за переплавки почти 64 тыс. грузовиков со снегом.





«Истец оказал первому ответчику согласованные в контракте услуги, о чем сторонами подписаны акты приемки-сдачи, первый ответчик часть оказанных услуг истцу оплатил. С учетом частичной оплаты на дату рассмотрения дела неоплаченными остались услуги, оказанные истцом в 2016 году, на сумму 72 млн руб.», — написано в тексте решения.







16 декабря 2016 года ДЭУ № 1 получил от «Строй-Сервис» претензию, но оставил ее «без удовлетворения», говорится в документах суда. Поскольку рассчитаться за расплавку снега ДЭУ № 1 должно было до 31 декабря 2016 года и долг не оплатило, то «Строй-Сервис» стал взыскивать деньги через суд.







Судья Арбитражного суда поддержала истцов и решила взыскать 72 млн руб. с ДЭУ № 1, а при недостаточности денег у предприятия — с департамента транспорта мэрии. Решение не вступило в законную силу.





«Долг возник в связи с невыполнением МКУ "ДЭУ-1" договорных обязательств», — лаконично прокомментировали НГС.НОВОСТИ в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Там добавили, что в течение месяца ДЭУ № 1 подаст апелляционную жалобу в Седьмой арбитражный апелляционный суд Томска.





Первая снегоплавильная станция заработала недалеко от новосибирского ТРЦ «Сибирский Молл», на ул. Федосеева в декабре 2013 года. В начале 2017 года в Ленинском районе города заработала вторая снегоплавильная станция. Несколько месяцев назад антимонопольная служба области обнаружила, что на снегоплавильной станции на ул. Федосеева снег от городских ДЭУ и других организаций принимали по разным ценам. По мнению УФАС, ООО «Строй-Сервис» нарушило закон «О защите конкуренции».

