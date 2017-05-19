Новосибирский программист с компасом в груди стал героем мемов

Мем по мотивам Железного Человека

Интернет-пользователи сочинили мемы на новосибирского программиста Даниила Лыткина, который первым в России вживил себе компас в грудь — сибиряка сравнивают с Железным Человеком и шутят над необходимостью иметь в теле устройство, всегда указывающее на север.







Мемы появились на популярных ресурсах «Лепра» и «Пикабу».





НГС.НОВОСТИ рассказывали о необычной процедуре, через которую прошел Лыткин в новосибирской студии татуировки и пирсинга PierSib.





Мастер Евгений Дьяков вшил ему в грудь компас North Sense, который Лыткин заказал из Великобритании за 250 фунтов. По словам Дьякова, это была первая подобная процедура в России. Идея заключается в том, что компас-чип вибрирует, когда его носитель поворачивается телом на север.











Игровые издания, опубликовавшие новость о Лыткине со ссылкой на НГС.НОВОСТИ, также сравнивают новосибирского программиста с компасом в груди с персонажем популярной серии игр Deus Ex Адамом Дженсеном, который имел в теле «аугментации», т.е. имплантаты, улучшающие способности персонажа.





Сам Даниил Лыткин объяснил НГС.НОВОСТИ установку компаса в груди тем, что «это круто» и «связано с идеями трансгуманизма и киборгов».







