Новосибирский программист с компасом в груди стал героем мемов

Мем по мотивам Железного Человека 
Мем по мотивам Железного Человека 

Интернет-пользователи сочинили мемы на новосибирского программиста Даниила Лыткина, который первым в России вживил себе компас в грудь — сибиряка сравнивают с Железным Человеком и шутят над необходимостью иметь в теле устройство, всегда указывающее на север.


Мемы появились на популярных ресурсах «Лепра» и «Пикабу».


НГС.НОВОСТИ рассказывали о необычной процедуре, через которую прошел Лыткин в новосибирской студии татуировки и пирсинга PierSib. 


Мастер Евгений Дьяков вшил ему в грудь компас North Sense, который Лыткин заказал из Великобритании за 250 фунтов. По словам Дьякова, это была первая подобная процедура в России. Идея заключается в том, что компас-чип вибрирует, когда его носитель поворачивается телом на север. 


Новосибирский программист с компасом в груди стал героем мемов (фото)


Игровые издания, опубликовавшие новость о Лыткине со ссылкой на НГС.НОВОСТИ, также сравнивают новосибирского программиста с компасом в груди с персонажем популярной серии игр Deus Ex Адамом Дженсеном, который имел в теле «аугментации», т.е. имплантаты, улучшающие способности персонажа. 


Сам Даниил Лыткин объяснил НГС.НОВОСТИ установку компаса в груди тем, что «это круто» и «связано с идеями трансгуманизма и киборгов». 


Новосибирский программист с компасом в груди стал героем мемов (фото)


Анна Богданова
Фото leprosorium.ru (1, 2), pikabu.ru (3)

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