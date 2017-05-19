Бордовый лимузин для высших чиновников попал в аварию на «Родниках»

«Тойота Королла» «догнала» ЗИМ на ул. Краузе
«Тойота Королла» «догнала» ЗИМ на ул. Краузе

Утром 19 мая водитель «Тойоты Короллы» не успел затормозить и врезался в ретроседан ЗИМ на ул. Краузе в Калининском районе Новосибирска.


Авария произошла сегодня в 9:30. «ЗИМ двигался со стороны Кедровой в сторону Гребенщикова, в районе дома на Краузе, 23 остановился в потоке. Toyota Corolla двигалась позади, не успевая среагировать на остановку потока, водитель предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — сообщили НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Тормозной путь «Тойоты»
Тормозной путь «Тойоты»


«Тойота» врезалась в заднюю часть ЗИМа: у ретроавтомобиля оказался помят бампер, а у «Короллы» отвалился передний бампер и сильно помялся капот.


По словам аваркома, работающего с «Автоспасом», а также водителя ЗИМа, водитель «Тойоты» был пьян. К тому же у водителя иномарки не оказалось с собой страховки ОСАГО, он сказал, что она осталась дома.


Место аварии
Место аварии


Салон ЗИМа
Салон ЗИМа


Справка: ЗИМ (ГАЗ-12) — советский шестиместный шестиоконный седан, производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1949 по 1959 годы. В основном он использовался как служебный автомобиль для советской, партийной и правительственной номенклатуры (по данным «Википедии»).


В Новосибирске иногда случаются аварии с необычными машинами. Например, вчера НГС.НОВОСТИ писали, что микроавтобус Volkswagen Bully участников автопробега Малайзия – Германия сломался на Бугринском мосту в Новосибирске.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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