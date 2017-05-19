Виновников смертельного взрыва на заводе под Новосибирском освободили после суда

Виновники взрыва на заводе попали под амнистию

Искитимский районный суд вынес приговор виновникам взрыва на Новосибирском заводе искусственного волокна, который произошел 7 мая 2014 года и унес жизни 3 рабочих.







Суд посчитал, что во взрыве виновны начальник цеха № 8 51-летняя Елена Косинова и мастер смены цеха 42-летняя Наталья Синельникова, сообщили в прокуратуре НСО.







В день происшествия Синельникова разрешила выгрузчикам разгрузить бункер, однако они приступили к работе без спецодежды и спецобуви — эта экипировка обладает диэлектрическими свойствами и исключает появление на теле рабочих статического электричества, рассказали в прокуратуре.







«В вечернее время 7 мая 2014 года во время выполнения работниками операции разгрузки бункеров, затаривания и упаковывания продукта в мешки произошел разряд статического электричества, в результате чего воспламенилась аэровзвесь пыли продукта с последующим зажиганием продукта и его переходом во взрыв и детонацию», — передает прокуратура НСО.







В следственном управлении СК РФ по НСО добавили, что продукт, с которым работали выгрузчики, относился к взрывчатым веществам. Из-за взрыва рабочие — одна женщина и двое мужчин — погибли, а цех разрушился.





Следователи в течение 6 дней осматривали место происшествия, назначили два десятка экспертиз и допросили более 50 человек.





На основании этих материалов суд сделал вывод, что мастер смены нарушила правила работы на взрывоопасном объекте, а начальник цеха не проконтролировала, как одеты работники.







Подсудимые вину не признали. Суд вынес им приговор по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее смерть). Подсудимые получили по 2 года условно, однако попали под амнистию, объявленную к 70-летию победы в Великой Отечественной войне — их освободили от наказания.







Решение суда в силу не вступило.

