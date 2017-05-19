Зарплата богатейших новосибирцев в 11 раз превысила доходы бедняков

Несмотря на большую разницу между доходами наиболее обеспеченных и наименее обеспеченных, уровень бедности в НСО снизился
Несмотря на большую разницу между доходами наиболее обеспеченных и наименее обеспеченных, уровень бедности в НСО снизился

Опубликована официальная статистика об уровне бедности в НСО — бедных стало меньше.


По предварительным данным Новосибирскстата, в 2016 году 17 % населения региона зарабатывали меньше величины прожиточного минимума. Однако в сравнении с 2015 годом уровень бедности снизился на 1,4 % — на 33,7 тыс. человек.


Статистики вычислили, что уровень доходов, которые имеют наиболее обеспеченные новосибирцы, в 11 раз выше, чем у наименее обеспеченных. Так, первые в среднем зарабатывают 66 130 руб., тогда как вторые — 5 776 руб.


«По-прежнему наиболее острой социальной проблемой является высокая степень расслоения населения по уровню доходов. На долю 10 % наиболее обеспеченного населения приходится 27 % денежных доходов, а на долю 10 % наименее обеспеченного населения — 2 %», — прокомментировали цифры в Новосибирскстате.


Напомним, недавний опрос подтвердил, что новосибирцы считают себя бедными, если их уровень дохода меньше 18 тыс. руб.

Кирилл Шматков
Фото Maria_Gusarova (Essentials/iStock)

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