Новосибирец сделал предложение любимой на концерте Басты

В самый разгар концерта, который проходил вечером 18 мая в ЛДС «Сибирь», известный рэпер Баста (Василий Вакуленко) пригласил на сцену сибиряка в голубой кепке, чтобы тот сделал предложение своей девушке.





Новосибирец сделал предложение на сцене ЛДС





Свидетелем случая стала корреспондент НГС.НОВОСТИ. Было заметно, что приглашенный на сцену парень сильно волновался. Он вышел с букетом красных роз и пригласил на сцену свою девушку Марию.





«Маша, выходи сюда», — сказал он. После этого последовала долгая пауза, во время которой весь зал скандировал имя.





На сцену вышла растроганная блондинка — парень встал на колено и предложил ей стать его женой. Спустя некоторое время Мария очень громко прокричала: «Да!».





Сибирячка Мария поднялась на сцену и приняла предложение





Сибиряки часто делают необычные предложения руки и сердца. Недавно новосибирец использовал для этого въезд на Бугринский мост — он вручил кольцо на усыпанной лепестками проезжей части, стоя под баннером «Настенька, выходи за меня!».





Подробный фоторепортаж с концерта Басты читайте 20 мая на НГС.АФИШЕ.