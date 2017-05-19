Новосибирец сделал предложение любимой на концерте Басты

В самый разгар концерта, который проходил вечером 18 мая в ЛДС «Сибирь», известный рэпер Баста (Василий Вакуленко) пригласил на сцену сибиряка в голубой кепке, чтобы тот сделал предложение своей девушке.


Новосибирец сделал предложение на сцене ЛДС
Новосибирец сделал предложение на сцене ЛДС


Свидетелем случая стала корреспондент НГС.НОВОСТИ. Было заметно, что приглашенный на сцену парень сильно волновался. Он вышел с букетом красных роз и пригласил на сцену свою девушку Марию.


«Маша, выходи сюда», — сказал он. После этого последовала долгая пауза, во время которой весь зал скандировал имя.


На сцену вышла растроганная блондинка — парень встал на колено и предложил ей стать его женой. Спустя некоторое время Мария очень громко прокричала: «Да!».


Сибирячка Мария поднялась на сцену и приняла предложение
Сибирячка Мария поднялась на сцену и приняла предложение


Сибиряки часто делают необычные предложения руки и сердца. Недавно новосибирец использовал для этого въезд на Бугринский мост — он вручил кольцо на усыпанной лепестками проезжей части, стоя под баннером «Настенька, выходи за меня!».


Подробный фоторепортаж с концерта Басты читайте 20 мая на НГС.АФИШЕ.

Валерия Терлеева
Фото Александра Ощепкова

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