BMW покорежило после встречи с КамАЗом на ночной дороге
Вечером 18 мая в Новосибирске внедорожник BMW X5 въехал в КамАЗ и сильно повредил перед.
«BMW двигался со стороны Северного объезда в сторону Красного Яра, КамАЗ выезжал с грунтовой дороги, проезда без названия в сторону ул. Новоуральская.
В процессе выезда грузовик не пропустил BMW, в результате чего автомобили столкнулись. От удара у BMW сработали подушки безопасности.
Никто не пострадал», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
BMW X5 въехал в колесо грузовика передом — легковой автомобиль сильно покорежило.
Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus
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