BMW покорежило после встречи с КамАЗом на ночной дороге


BMW X5
BMW X5


Вечером 18 мая в Новосибирске внедорожник BMW X5 въехал в КамАЗ и сильно повредил перед.


«BMW двигался со стороны Северного объезда в сторону Красного Яра, КамАЗ выезжал с грунтовой дороги, проезда без названия в сторону ул. Новоуральская. 


В процессе выезда грузовик не пропустил BMW, в результате чего автомобили столкнулись. От удара у BMW сработали подушки безопасности. 


Никто не пострадал», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


BMW X5 въехал в колесо грузовика передом — легковой автомобиль сильно покорежило.


КамАЗ и BMW X5
КамАЗ и BMW X5


В BMW X5 сработали подушки безопасности
В BMW X5 сработали подушки безопасности


BMW покорежило после встречи с КамАЗом на ночной дороге (фото)


Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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