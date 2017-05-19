BMW покорежило после встречи с КамАЗом на ночной дороге





BMW X5





Вечером 18 мая в Новосибирске внедорожник BMW X5 въехал в КамАЗ и сильно повредил перед.





«BMW двигался со стороны Северного объезда в сторону Красного Яра, КамАЗ выезжал с грунтовой дороги, проезда без названия в сторону ул. Новоуральская.





В процессе выезда грузовик не пропустил BMW, в результате чего автомобили столкнулись. От удара у BMW сработали подушки безопасности.





Никто не пострадал», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







BMW X5 въехал в колесо грузовика передом — легковой автомобиль сильно покорежило.





КамАЗ и BMW X5





В BMW X5 сработали подушки безопасности







