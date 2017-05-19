Новосибирскую область ждет +27 градусов после выходных

На выходных в Новосибирской области потеплеет до +25 градусов
На выходных в Новосибирской области потеплеет до +25 градусов

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие выходные: в область возвращается тепло.


«Мы полагаем, что заморозки будут отходить, они уже сегодня были слабее. Вчера по Новосибирской области были рекордно низкие температуры: в Кыштовке температура опускалась до –7,9 градусов, а предыдущий рекорд был на 2 градуса выше: –5,6 градусов в 1978 году. В Мошково было –4,5 градуса, предыдущий рекорд был –4,4 градуса», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Он добавил, что сейчас в область идут воздушные массы с запада и юго-запада, поэтому будет теплеть.


Ночью в субботу, 20 мая, температура по области будет +1…+8 градусов, а в воскресенье, 21 мая, — +4…+9 градусов. Днем 20 мая максимально температура поднимется до +18…+23 градусов, причем днем синоптики ожидают небольшой дождь. 21 мая будет без осадков и +20…+25 градусов.


«В понедельник еще теплее: +22…+27 градусов, но возобновятся дожди, возможно, даже с грозами и при порывистом ветре», — пояснил Ягудин.


Судя по сайту Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске днем в субботу будет +18…+20 градусов, а в воскресенье — от +20 до + 22 градусов.


Недавно синоптики обнародовали прогноз погоды на предстоящее лето — ожидается, что самым теплым месяцем в НСО станет июль.

Ксения Евдокимова

Фото Анны Золотовой

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