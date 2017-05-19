Пожарные эвакуировали женщину из окна горящего дома

Пожарные тушат загоревшийся барак на Сухарной, 80

Утром 19 мая в Заельцовском районе Новосибирска загорелся двухэтажный барак на ул. Сухарной.





«Сообщение о пожаре поступило в 8:32, через 2 минуты выехали, в 8:39 подали ствол на тушение, в 8:51 была локализация», — рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по НСО.







Очевидица пожара рассказала НГС.НОВОСТИ, что сейчас пожарные еще тушат огонь в доме на Сухарной, 80. «Эвакуировали человек 10, но подъезд мне не виден, возможно, и больше. Точно видела, что женщину прям из окна эвакуировали», — сообщила девушка в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте».







Информацию о причине пожара и точном количестве эвакуированных людей в ГУ МЧС России по НСО пообещали дать позже.







Пожарные часто эвакуируют граждан, которые не успели покинуть загоревшееся или задымленное помещение. Недавно спасатели эвакуировали два десятка человек из дома на ул. Коммунистической из-за пожара в подвале.

