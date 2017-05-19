Метрополитен решил продлить работу в «Ночь музеев»

«Ночь музеев»
«Ночь музеев»

Новосибирский метрополитен объявил, что на час продлит работу в ночь с 20 на 21 мая.


Метро будет работать до 1:00, в то время как обычное время закрытия — полночь. «Поскольку различные интерактивные мероприятия, бесплатные экскурсии, мастер-классы, музыкальные и культурные события будут проходить в позднее время, Новосибирский метрополитен для удобства горожан принял решение о продлении работы в ночь с 20 на 21 мая до 1.00», — сообщается на сайте метрополитена.


«Ночь музеев» пройдет в Новосибирске 8-й раз. В этом году акция пройдет на 40 площадках, в числе мероприятий — грандиозный показ видеороликов на памятнике первому мосту, бесплатные квесты и экскурсии по набережной, выставка, которую можно увидеть только через экран смартфона. Подробную программу мероприятий можно прочитать сегодня на НГС.Афиша.


Метрополитен часто решает продлить работу в праздники и дни городских мероприятий.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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