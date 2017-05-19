Следователи начали проверку после публикации НГС о зажатой в дверях автобуса коляске с ребенком

Следователи и полиция проверяют информацию о происшествии

Следственный комитет РФ по Новосибирской области начал проверку инцидента с зажатой в дверях автобуса маршрута № 29 коляской с маленьким ребенком.





Доследственная проверка началась после того, как следователи увидели информацию о происшествии на сайте НГС.НОВОСТИ. Жительница Новосибирска Любовь Фёдорова рассказала НГС, что пробежала за автобусом, в дверях которого зажало коляску с ее сыном, больше 100 метров. Женщина утверждает, что водитель заметил зажатую коляску и затормозил только тогда, когда пассажиры подняли шум в салоне.







«По размещенным в средствах массовой информации сведениям в следственном управлении незамедлительно организована процессуальная проверка. В ходе ее проведения устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СКР по НСО.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что заявлений в полицию по инциденту не поступало, однако по информации, размещенной в СМИ, тоже началась проверка.







В пресс-центре мэрии на запрос НГС.НОВОСТИ ответили, что перевозчик после служебного разбирательства объявил водителю и кондуктору выговоры. «С водительским и кондукторским составом проведен внеплановый инструктаж по правилам пассажирских перевозок. Перевозчик приносит извинения за произошедший инцидент», — говорится в ответе пресс-центра.

