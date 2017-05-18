НГТУ отпраздновал день рождения тортами и яркими шарами

18 мая, НГТУ
18 мая, НГТУ

Сегодня, 18 мая, Новосибирский государственный технический университет провел свой ежегодный праздник «День НГТУ».


Вуз отметил 25-летие с момента, как он стал университетом, а основан он был в 1950 году как Новосибирский электротехнический институт.


Занятия у студентов были с 8:30 до 11:35, после этого началась праздничная программа. Среди студентов проходили спортивные соревнования, в вузе работала танцевальная площадка и фотобудка. Кроме того, прошло расширенное заседание ученого совета НГТУ.


Во второй половине дня студентов накормили тортами, также участники мероприятия запустили в воздух разноцветные шары, вечером в вузе прошел рок-фестиваль.


Фотографии с этого события студенты поспешили опубликовать в соцсетях.

Какая красота😍😍😍🎂🍰😋 #нгту #нэти #деньрождениянгту

Публикация от Tanya Teterina (@tanyuha_just)


🎈С днём рождения любимый НГТУ. #НЭТИ67лет #НГТУ25лет 🎈Всего за год обучения этот университет стал мне родным,хотя с детства я хорошо к нему относилась, из-за того что мама окончила НЭТИ(сегодня кстати 25 лет как он стал НГТУ).🎇🎂🎁 🎈Фраза дня :"Девушка, вы так ракурс правильно держите,что кнопку можно не отпускать, вы моделью нигде не работаете?"-сказал фотограф, делая мое фото на фоне ковра.😊Спасибо, конечно.😺😊#квинофселфи Вещь дня:носки в горошек. 💙💜(это важно!) Песня дня:ASФIXIA- CRASPORE x CHERNOBURKV 💞 #нгту #нэти #деньнгту #деньнгту2017

Публикация от 🌊Elizaveta Safronova🌊 (@elnorfas)


#НГТУ #деньрождения #поздравляю 18.05.2017 🎈🎈🎈🎉🎉🎉

Публикация от Elena Livingston (@elena_livingston)



На прошлой неделе массовый праздник проводил НГУ — на его территории прошла акция Back to NSU.

Елена Громкова
Фото vk.com/nstu_vk (1), instagram.com

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