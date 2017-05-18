НГТУ отпраздновал день рождения тортами и яркими шарами

18 мая, НГТУ

Сегодня, 18 мая, Новосибирский государственный технический университет провел свой ежегодный праздник «День НГТУ».







Вуз отметил 25-летие с момента, как он стал университетом, а основан он был в 1950 году как Новосибирский электротехнический институт.





Занятия у студентов были с 8:30 до 11:35, после этого началась праздничная программа. Среди студентов проходили спортивные соревнования, в вузе работала танцевальная площадка и фотобудка. Кроме того, прошло расширенное заседание ученого совета НГТУ.





Во второй половине дня студентов накормили тортами, также участники мероприятия запустили в воздух разноцветные шары, вечером в вузе прошел рок-фестиваль.





Фотографии с этого события студенты поспешили опубликовать в соцсетях.

Какая красота😍😍😍🎂🍰😋 #нгту #нэти #деньрождениянгту Публикация от Tanya Teterina (@tanyuha_just) Май 17 2017 в 11:54 PDT









#НГТУ #деньрождения #поздравляю 18.05.2017 🎈🎈🎈🎉🎉🎉 Публикация от Elena Livingston (@elena_livingston) Май 18 2017 в 12:58 PDT





Чудесный день😍#сднемрождениянгту #ялюблюнгту #нгту #деньнгту Публикация от @darirv Май 18 2017 в 12:57 PDT





Публикация от Square Flash (@squareflash) Май 17 2017 в 11:51 PDT

На прошлой неделе массовый праздник проводил НГУ — на его территории прошла акция Back to NSU.

