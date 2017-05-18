НГТУ отпраздновал день рождения тортами и яркими шарами
Сегодня, 18 мая, Новосибирский государственный технический университет провел свой ежегодный праздник «День НГТУ».
Вуз отметил 25-летие с момента, как он стал университетом, а основан он был в 1950 году как Новосибирский электротехнический институт.
Занятия у студентов были с 8:30 до 11:35, после этого началась праздничная программа. Среди студентов проходили спортивные соревнования, в вузе работала танцевальная площадка и фотобудка. Кроме того, прошло расширенное заседание ученого совета НГТУ.
Во второй половине дня студентов накормили тортами, также участники мероприятия запустили в воздух разноцветные шары, вечером в вузе прошел рок-фестиваль.
Фотографии с этого события студенты поспешили опубликовать в соцсетях.
На прошлой неделе массовый праздник проводил НГУ — на его территории прошла акция Back to NSU.
Елена Громкова
Фото vk.com/nstu_vk (1), instagram.com