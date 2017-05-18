Курс доллара отметился резким скачком вверх





Во время торгов курс доллара добавил больше рубля

Днем 18 мая во время торгов на Московской бирже курс доллара на максимуме прибавлял больше одного рубля.







На открытии торгов доллар стоил 57,08 руб., за день его цена колебалась от 57,24 руб. до 58,13 руб.





Таким образом, на максимуме доллар вырастал на 1 руб 05 коп.





Евро также на максимуме вырастал до 1 рубля, на открытии торгов он стоил 63,3 руб.







На момент публикации доллар в банках Новосибирска, по данным портала НГС.БИЗНЕС, можно было купить по цене от 58,05 до 58,65 руб., евро — от 64,55 руб. до 65 руб.







По информации РИА Новости, рубль слабеет на фоне падения стоимости нефти. «Стоимость нефти сползла в рамках коррекции в район 51 доллара за баррель сорта Brent», — передает агентство.





В конце марта НГС писал, что доллар обновил минимальные показатели середины июля 2015 года.