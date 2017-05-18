Курс доллара отметился резким скачком вверх


Во время торгов курс доллара добавил больше рубля
Во время торгов курс доллара добавил больше рубля

Днем 18 мая во время торгов на Московской бирже курс доллара на максимуме прибавлял больше одного рубля.


На открытии торгов доллар стоил 57,08 руб., за день его цена колебалась от 57,24 руб. до 58,13 руб. 


Таким образом, на максимуме доллар вырастал на 1 руб 05 коп.


Евро также на максимуме вырастал до 1 рубля, на открытии торгов он стоил 63,3 руб.


На момент публикации доллар в банках Новосибирска, по данным портала НГС.БИЗНЕС, можно было купить по цене от 58,05 до 58,65 руб., евро — от 64,55 руб. до 65 руб.


По информации РИА Новости, рубль слабеет на фоне падения стоимости нефти. «Стоимость нефти сползла в рамках коррекции в район 51 доллара за баррель сорта Brent», — передает агентство.


В конце марта НГС писал, что доллар обновил минимальные показатели середины июля 2015 года.

Елена Громкова
Фото Владимира Трефилова (РИА Новости)

Прочтений: 1756
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено