Новосибирец разбил в Омске 8 машин в попытке вернуться домой


Место происшествия
Место происшествия

Полиция Омска задержала 23-летнего новосибирца, который напился и пошел разбивать чужие машины, чтобы найти ключи зажигания и вернуться на одной из них в Новосибирск.


Ночью накануне полицейские получили сигнал о том, что в одном из дворов молодой человек бьет стекла в автомобилях.


«При опросе задержанный пояснил, что искал в салонах запасные ключи от замка зажигания, чтобы уехать на автомобиле в город Новосибирск», — передает пресс-служба омского ГУ МВД.


ВАЗ
ВАЗ

Оказалось, что до происшествия дебошир выпивал в одном из кафе, а потом вышел на улицу и начал бить камнями машины. Как уточняет НГС.ОМСК, он успел повредить 8 автомобилей: 3 ВАЗа, 2 «Москвича», Toyota, Ford Focus и Mitsubishi.


«Хотел уехать из города вашего, не удалось», — говорит задержанный во время оперативной съемки.


В пресс-службе полиции уточнили, что мужчина не смог даже сдвинуть с места автомобили, поэтому попытки угона не было. «Молодой человек приехал в Омск несколько месяцев назад. Он снимал комнату в Советском округе. Водительских прав и опыта вождения мужчина не имеет», — добавили в пресс-службе полиции.


Сейчас полиция ищет потерпевших граждан.



Задержанный искал ключи зажигания, передали в полиции
Задержанный искал ключи зажигания, передали в полиции


Сдвинуть поврежденные машины с места задержанный не смог
Сдвинуть поврежденные машины с места задержанный не смог


Один из разбитых автомобилей
Один из разбитых автомобилей


Елена Громкова
Фото 55.мвд.рф
Видео vk.com/55mvd

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