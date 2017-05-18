Новосибирец разбил в Омске 8 машин в попытке вернуться домой





Место происшествия

Полиция Омска задержала 23-летнего новосибирца, который напился и пошел разбивать чужие машины, чтобы найти ключи зажигания и вернуться на одной из них в Новосибирск.





Ночью накануне полицейские получили сигнал о том, что в одном из дворов молодой человек бьет стекла в автомобилях.





«При опросе задержанный пояснил, что искал в салонах запасные ключи от замка зажигания, чтобы уехать на автомобиле в город Новосибирск», — передает пресс-служба омского ГУ МВД.





ВАЗ

Оказалось, что до происшествия дебошир выпивал в одном из кафе, а потом вышел на улицу и начал бить камнями машины. Как уточняет НГС.ОМСК, он успел повредить 8 автомобилей: 3 ВАЗа, 2 «Москвича», Toyota, Ford Focus и Mitsubishi.







«Хотел уехать из города вашего, не удалось», — говорит задержанный во время оперативной съемки.







В пресс-службе полиции уточнили, что мужчина не смог даже сдвинуть с места автомобили, поэтому попытки угона не было. «Молодой человек приехал в Омск несколько месяцев назад. Он снимал комнату в Советском округе. Водительских прав и опыта вождения мужчина не имеет», — добавили в пресс-службе полиции.





Сейчас полиция ищет потерпевших граждан.











Задержанный искал ключи зажигания, передали в полиции





Сдвинуть поврежденные машины с места задержанный не смог





Один из разбитых автомобилей



