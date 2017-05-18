Автобус хиппи из Малайзии сломался на Бугринском мосту

После поломки в Новосибирске одному из автомобилей автопробега Малайзия – Германия потребовался 2-дневный ремонт
После поломки в Новосибирске одному из автомобилей автопробега Малайзия – Германия потребовался 2-дневный ремонт

Микроавтобус Volkswagen Bully участников автопробега Малайзия – Германия сломался в Новосибирске — после 2-дневного ремонта путешественники продолжили путь.


О случае НГС.НОВОСТИ стало известно в компании «Автомир», куда за техпомощью обратилась группа автотуристов из Юго-Восточной Азии.


Пятеро человек едут через всю Евразию — из Малайзии в Германию — на фестиваль классических автомобилей. В группе автомобилей, которая ехала через Новосибирск, было несколько ретроавтомобилей — легендарные микроавтобусы, известные по эпохе хиппи, Volkswagen Bully 1965, 1967 и 1976 годов выпуска, а также «жук» Volkswagen Beetle 1967 года.

 

Один из микроавтобусов сломался прямо на Бугринском мосту в Новосибирске — его увидел проезжавший мимо новосибирец и отвез всех на ремонт в «фольксвагеновский» салон «Автомир». В течение 2 суток шел сложный ремонт сцепления раритетного авто. Глава группы автотуристов Клифтен Натаниэль рассказал, что с начала пути они проехали 8 тыс. км — пересекли Таиланд, Китай, Монголию и восточные регионы России, причем под Иркутском колонна попала в сильную метель.


Легендарному микроавтобусу Volkswagen Bully в Новосибирске отремонтировали сцепление
Легендарному микроавтобусу Volkswagen Bully в Новосибирске отремонтировали сцепление


Вскоре колонна стартует дальше — в Москве группа из Малайзии планируют посетить детский дом, а затем дальше в Европу.


Международные автопробеги нередко проходят через Новосибирск. Прошлым летом в городе останавливались участники гонки «Пекин – Париж» — среди их машин были и редчайшие модели начала XX века.

Дмитрий Косенко
Фото предоставлены компанией «Автомир»

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