В Новосибирске пропала женщина на белой «Мазде»

Татьяна Кудренко
Татьяна Кудренко

Полиция Новосибирска разыскивает 37-летнюю Татьяну Кудренко, которая уехала на белом автомобиле «Мазда Демио».


«15 мая 2017 года в 8 часов утра уехала из дома на автомобиле "Мазда Демио" (белого цвета, 1999 года выпуска, государственный регистрационный знак С 788 ХЕ 54 регион) и до настоящего времени не вернулась», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.


Источник в правоохранительных органах добавил, что Татьяна работает мерчандайзером, днем 15 мая она ездила по району, отвечала на телефон, к утру 16 мая телефон то включался, то отключался, а после совсем перестал работать.


Рост пропавшей 160–165 сантиметров, она худощавого телосложения, у нее прямые темно-русые волосы и серые глаза. «Была одета в спортивную куртку красного цвета, спортивное трико темно-синего цвета. При себе имела паспорт, документы на автомобиль, сотовый телефон ALCATEL», — отмечается в ориентировке полиции.


Всех, кто видел Татьяну Кудренко после 08:00 15 мая или знает о ее местонахождении, полиция просит позвонить по телефонам: 232-81-80, 232-81-79, в отдел уголовного розыска по телефонам: 232-80-86, 232-80-87, либо в отдел полиции № 9 «Первомайский» по телефону: 232-18-05.

Елена Громкова
Фото 54.мвд.рф

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