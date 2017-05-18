Хоккейная «Сибирь» взяла себе нового тренера

Александр Макрицкий

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» взял в штаб нового тренера — 45-летнего белоруса Александра Макрицкого.







Контракт заключили на год с возможностью продления еще на один год.







«Тренерская карьера началась в 2012 году в "Динамо-Шиннике" (ассистент главного тренера), в 2014 году переехал работать в нижегородское "Торпедо" помощником Петериса Скудры», — рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь».







Будучи игроком, Макрицкий на позиции защитника выступал в клубах Белоруссии, Германии и России. Среди российских клубов — «Авангард», «Лада», «Нефтехимик», «Северсталь», «Динамо-Энергия», «Крылья Советов» и «Химик». В КХЛ он провел 60 матчей в составе минского «Динамо».







«В сборной Белоруссии дебютировал в 1994 году. Участвовал в восьми чемпионатах мира и Олимпийских играх 2002 и 2010 годов. Всего в национальной команде сыграл 152 матча и набрал 30 очков (8 шайб и 22 передачи)», — отметили в «Сибири».







До этого в апреле новосибирский клуб заключил контракт с главным тренером команды — Павлом Зубовым.