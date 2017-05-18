Хоккейная «Сибирь» взяла себе нового тренера

Александр Макрицкий
Александр Макрицкий

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» взял в штаб нового тренера — 45-летнего белоруса Александра Макрицкого.


Контракт заключили на год с возможностью продления еще на один год.


«Тренерская карьера началась в 2012 году в "Динамо-Шиннике" (ассистент главного тренера), в 2014 году переехал работать в нижегородское "Торпедо" помощником Петериса Скудры», — рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь».


Будучи игроком, Макрицкий на позиции защитника выступал в клубах Белоруссии, Германии и России. Среди российских клубов — «Авангард», «Лада», «Нефтехимик», «Северсталь», «Динамо-Энергия», «Крылья Советов» и «Химик». В КХЛ он провел 60 матчей в составе минского «Динамо».


«В сборной Белоруссии дебютировал в 1994 году. Участвовал в восьми чемпионатах мира и Олимпийских играх 2002 и 2010 годов. Всего в национальной команде сыграл 152 матча и набрал 30 очков (8 шайб и 22 передачи)», — отметили в «Сибири».


До этого в апреле новосибирский клуб заключил контракт с главным тренером команды — Павлом Зубовым.

Елена Громкова
Фото hcdinamo.by

Прочтений: 2571
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено