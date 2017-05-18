В Ленинском районе открылась школа самураев

Сергей Потапков держит тренировочный меч иайто

В Новосибирске начались тренировки древней японской школы боевого искусства Катори Синто рю — занятия будут проходить на ул. Котовского в Ленинском районе Новосибирска.







Сегодня, 18 мая, в клубе боевых искусств «Путь» прошел семинар регионального представителя Катори Синто рю в России Сергея Потапкова. Тренировки в Новосибирске будет вести тренер клуба Виталий Шаблов.







«Катори Синто рю — это комплексная школа самурайская. Обучение использованию меча, нагинаты — это меч с длинной рукояткой, копья, шеста бо, другого традиционного оружия. Все комплексное вооружение, которое было у самурая — им школа учит владеть», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Виталий Шаблов, отметив, что прежде этому направлению в Новосибирске не учили.







До определенного уровня владения искусством настоящие поединки запрещены, отметил Шаблов. «Считается, когда у вас есть уровень мэнкё кайден — высшая, средняя школа — вы можете вступать в поединки, представлять школу. До этого момента считается, что вы этого не можете делать, потому что вы еще не все знаете, т.е. вам еще нечего демонстрировать и показывать, во-вторых, это не безопасно», — объяснил Шаблов.







Ученики школы будут изучать формы — определенные комплексы упражнений, во время которых отрабатывается последовательность движений. В частности, мечи, которые они используют во время тренировок — это деревянные боккены, сделанные из дуба. Защитную экипировку в школе не используют. Ученики работают в парах, чтобы учиться отражать удары друг друга.







Катори Синто рю будут учить в клубе «Путь»

«За счет того, что формы в паре выполняются, у человека вырабатывается определенный навык — они учат доводить движения до автоматизма и делать так, чтобы в нужный момент человек не думал, а совершал правильное действие. Форма — это учебный поединок на определенное задание. Определенная форма — это определенный рисунок поединка. Человек действительно бьет — один открывается, другой его атакует, если один что-то не так сделает, то получит деревянным мечом», — рассказал Шаблов.







Сергей Потапков, который провел семинар, демонстрировал искусство владения мечом с помощью учебного металлического меча иайто.







В Новосибирске представлены и другие школы японских боевых искусств с оружием, например, кендо — фехтование на бамбуковых мечах (синаях), ияйдо — искусство быстрого освобождения меча из ножен с одновременным нанесением удара.

