Автобус протащил 100 метров коляску с ребенком на остановке возле «МЕГИ»

Инцидент произошел в автобусе № 29

Жительница Новосибирска больше 100 метров бежала за автобусом, в дверях которого зажало коляску с ее маленьким сыном — перевозчик отчитался, что уже наказал за инцидент водителя и кондуктора.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Любовь Фёдорова, в третьем часу дня 15 мая при выходе из автобуса № 29 («Юго-Западный жилмассив – ул. Александра Чистякова») на остановке «Лыжная база» коляску с ее 1,5-годовалым сыном зажало задними дверьми. Остановка «Лыжная база» на ул. Ватутина находится недалеко от заезда на Бугринский мост и СТЦ «МЕГА».







«Только я ставлю на проезжую часть 2 мои ноги и начинаю спускать ребенка [в коляске], естественно, наклоняя [ручки] вниз, чтобы колеса освободить для [выходившей следом] свекрови, чтобы ей удобно было взять [коляску], просто на моих глазах закрывается дверь, автобус трогается со свистом, и меня волной уносит за ним», — описала ситуацию Любовь Фёдорова.







По словам женщины, ей пришлось бежать за автобусом примерно 100–150 м, держа коляску за ручки. Ребенок испугался и плакал взахлеб. Все это время он был вниз головой — нижняя часть коляски с ножками мальчика осталась в салоне.







Коляска, в которой был ребенок

Как утверждает Любовь Фёдорова, водитель заметил зажатую коляску и затормозил только тогда, когда пассажиры подняли шум в салоне. По словам матери, после того как автобус остановился, она прижала к себе плачущего ребенка и увидела, что его губы стали синими. Ни кондуктор, ни водитель не вышли из автобуса, чтобы спросить, как чувствует себя ребенок, или предложить помощь, говорит пассажирка.







В тот же день пассажирка позвонила в Центр управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ) и пожаловалась на перевозчика ИП Кобенко В.А.







В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что ЦУГАЭТ передал эту жалобу перевозчику, который разобрался в произошедшем.







«В результате служебного разбирательства водителю и кондуктору объявлены выговоры (приказ от 18.05.2017 № 59). С водительским и кондукторским составом проведен внеплановый инструктаж по правилам пассажирских перевозок. Перевозчик приносит извинения за произошедший инцидент», — говорится в ответе мэрии на официальный запрос НГС.НОВОСТИ. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пыталась связаться с диспетчерской перевозчика, но по номеру никто не ответил.







По словам Любови Фёдоровой, после произошедшего ее сын стал беспокойным, часто плачет и плохо спит. Во сне он зовет маму и имитирует звук машины.





Поступки водителей общественного транспорта перевозчиков нередко вызывают возмущение новосибирцев. Среди последних случаев — история с водителем автобуса, который выкинул из салона пьяного пассажира на вокзале Новосибирск-Главный.