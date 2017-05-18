Эскалатор в новосибирском ТЦ сломал руку 4-летней девочке

4-летняя девочка села на ступеньки и засунула пальцы в зазор между ступенями и боковой защитой эскалатора

4-летняя девочка засунула пальцы между ступенями и стенкой эскалатора в новосибирском ГУМе.





«Женщина пришла с подругой, они обе были с детьми. Одна держала мальчика за руку, а вторая держала дочку на руках и перед эскалатором отпустила ее, поставила на ноги», — рассказал НГС.НОВОСТИ Геннадий Сараев, директор «Сибирской управляющей компании», в управлении которой находится ГУМ.





Он уточнил, что случай произошел днем 16 мая. Женщины с детьми съезжали на эскалаторе со 2-го этажа на 1-й.







Мама девочки отвлеклась на разговор с подругой, а ее 4-летняя дочка села на ступеньки и засунула пальцы в зазор между ступенями и боковой защитой эскалатора, рассказал представитель УК торгового центра. По его словам, девочка закричала, в это же время мать отдернула ее. Туда подбежали двое смотрящих за эскалатором, но останавливать его не стали, так как женщины с детьми уже съехали вниз.







По данным Геннадия Сараева, у девочки перелом. Уточнить, в какую больницу отвезли девочку и какой диагноз ей поставили врачи, корреспонденту НГС.НОВОСТИ оперативно не удалось.







По словам Сараева, эскалаторы в ГУМе поменяли 2 года назад, они новые, соответствуют требованиям безопасности, к тому же их регулярно проверяет сервисная компания. Директор УК посетовал, что родители стали меньше соблюдать правила проезда по эскалаторам — и происшествия с детьми на эскалаторах в ТЦ участились.